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HBL／A組卡位戰　苗商擠下金甌當老三

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▲▼ HBL苗商對金甌 。（圖／記者洪偵源攝）

▲苗商擊敗金甌。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL女甲預賽，苗栗高商與金甌女中之戰，成了A組第三名的卡位戰，率先克服命中率低迷窘境的苗商，最終以58比53勝出，取得2勝1敗戰績，卡住第三名的席次。

賽前苗商與金甌在A組皆為1勝1敗，衛冕軍普門高中和永仁高中則為2勝0敗，由於苗商27日遇上普門，金甌則對上永仁，因此這一戰雙方都抓到勝利不可，避免名次落到第四增添打外卡的可能。

雙方投籃命中率都偏低，苗商團隊兩分球投61中18，團隊三分球投27中5，金甌團隊兩分球投50中19，團隊三分球投20中1，比數咬得緊，但命中率不高。

第四節苗商一度取得雙位數領先，苦苦追趕的金甌，一度追到53比57，由於三分球命中率不理想，關鍵追分時刻選擇內線進攻，倒數36秒金甌游育勤籃下打板不進，只能犯規凍結時間。

▲▼ HBL苗商對金甌 。（圖／記者洪偵源攝）

苗商最後兩次站上罰球線機會只進1球，但時間已經所剩無多，金甌無力反擊，讓苗商帶走2連勝，也替之後對普門一戰，省去背水一戰的壓力。

苗商老教頭吳喜松表示，球隊犯了跟前一場一樣的毛病，領先就當機，「打得跟遊魂一樣，後面都在打擺子，失去準心在亂打一通！」

苗商廖怡婷攻下20分、10籃板、5抄截、4助攻，李佩玲17分、9籃板、4助攻，陳映慈11分、15籃板、4抄截、3助攻，金甌廖瑋晴、游育勤皆拿下16分。

由於普門66比57擊敗陽明，永仁也以85比54擊敗東泰，兩隊3連勝持續在A組領跑，苗商對金甌這一勝就變得格外重要。

▲▼ HBL苗商對金甌 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL苗栗高商金甌女中
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