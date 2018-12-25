HBL／淡商、永平師徒對決　陳佩欣執教盼恩師認可

▲陳美莉。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL女甲預賽，陳美莉領軍的淡水商工，25日碰上昔日子弟兵陳佩欣率領的永平高中，師徒對決之戰師父技高一籌，淡商98比54取得2連勝。

陳佩欣是陳美莉95到97學年度'HBL淡水商工麾下的禁區球員，生涯資歷相當完整，畢業後進入同屬國泰體系的文化大學，並擔任過母校石牌國中的助理教練，接掌永平兵符至今3年。

永平不論訓練環境、資源和球員素質，都難以和淡商相比，淡商出身的陳佩欣更是體驗深刻，預賽前已經做好每場輸到30分的準備。

陳佩欣直言不諱說，先讓球員有心理準備，比告訴她仍有機會好，「告訴她們有機會，輸這麼多，她們會更難過，一樣要她們全力以赴，但是心裡要有準備。」

陳佩欣坦言，給球員做心理建設，自己身為教練要先調適好心態，尤其以前自己當球員時，也幾乎沒體驗過「連敗」、「慘敗」的滋味，她自己也要先調適。

此戰也是陳佩欣執掌永平兵符以來，第一次碰上恩師陳美莉帶的淡商，坦言有一點壓力，「我也希望當了教練，表現可以讓美莉老師認可我！」

對於昔日子弟兵的表現，陳美莉認為很棒了，「我們常說要給球員時間成長，也要給教練時間，都是要學習的，我最早也是從國中後段班球隊開始帶，然後一路走過來。」

▲陳佩欣。（圖／記者洪偵源攝）