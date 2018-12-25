HBL／壓力壟罩的12月　青年師徒改變相處模式

▲青年大勝東泰。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

HBL資格賽期間，青年高中球員還沉浸在信念盃奪冠的喜悅，讓教練鄧安誠大為不滿，如今歷經預賽到複賽的歷練，12強首戰以4分之差輸給能仁家商，25日以101比75擊敗東泰高中，搶下複賽首勝，鄧安誠透露，心態轉正了，但大家都給自己太大壓力。

對東泰一戰，由於早早就拉開比數，青年也讓所有登錄的球員上場，當日壽星高偉綸拿下全隊最高的16分，另有5抄截、3助攻，傷癒歸來的吳鈺堂拿14分、朱峻賢13分、5籃板、3助攻，隊長涂亦含12分、6籃板、4抄截、3助攻。

聖誕節當天贏球，鄧安誠笑說，隊上沒有過節的氣氛，等打完所有比賽再過節吧，複賽頭兩戰給球員表現高度肯定，「對能仁只能說，確實可惜，但贏球才算好球，這一場他們很努力了！」

雖然大勝，但鄧安誠認為外線命中率不理想，直到第四節才好一點（團隊三分球投32中11），不過他也說，自己與球員都在這段期間給自己太大壓力，「我也坦白跟他們說，教練最近會比較龜毛一點，要求很多。」

為此，鄧安誠也改變與球員的相處方式，「我把他們當我自己弟弟一樣相處，都會用虧的方式，有時候虧到球員心情不好還照虧，後來我發現這樣不行，改用鼓勵的方式，不要再製造壓力！」

▲高偉綸。（圖／記者洪偵源攝）