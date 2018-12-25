運動雲

> >

HBL／壓力壟罩的12月　青年師徒改變相處模式

ETtoday運動雲

▲▼ HBL青年對東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲青年大勝東泰。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

HBL資格賽期間，青年高中球員還沉浸在信念盃奪冠的喜悅，讓教練鄧安誠大為不滿，如今歷經預賽到複賽的歷練，12強首戰以4分之差輸給能仁家商，25日以101比75擊敗東泰高中，搶下複賽首勝，鄧安誠透露，心態轉正了，但大家都給自己太大壓力。

對東泰一戰，由於早早就拉開比數，青年也讓所有登錄的球員上場，當日壽星高偉綸拿下全隊最高的16分，另有5抄截、3助攻，傷癒歸來的吳鈺堂拿14分、朱峻賢13分、5籃板、3助攻，隊長涂亦含12分、6籃板、4抄截、3助攻。

聖誕節當天贏球，鄧安誠笑說，隊上沒有過節的氣氛，等打完所有比賽再過節吧，複賽頭兩戰給球員表現高度肯定，「對能仁只能說，確實可惜，但贏球才算好球，這一場他們很努力了！」

雖然大勝，但鄧安誠認為外線命中率不理想，直到第四節才好一點（團隊三分球投32中11），不過他也說，自己與球員都在這段期間給自己太大壓力，「我也坦白跟他們說，教練最近會比較龜毛一點，要求很多。」

為此，鄧安誠也改變與球員的相處方式，「我把他們當我自己弟弟一樣相處，都會用虧的方式，有時候虧到球員心情不好還照虧，後來我發現這樣不行，改用鼓勵的方式，不要再製造壓力！」

▲▼ HBL青年對東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲高偉綸。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL青年高中鄧安誠
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

推薦閱讀

HBL／松山複賽首戰大勝東泰　能仁險勝青年

HBL／初次回家比賽　郭虹廷想念媽媽的味道

HBL／淡商郭虹廷高一扛主力　教頭目標培養上國泰

HBL／衛冕軍普門首戰險勝　淡商逆轉滬江

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

CBA／劉錚覺醒生涯第三度30+　陸媒讚：寶島飛刀續上了

大專足聯／車禍舊傷腿難彎硬拼　中興門將張博翔盼新生多學習

讀者回應

﻿

最新新聞

1吉爾吉斯首次踢進亞洲盃會內賽

2黑豹旗巡迴列車終點站東大體中　張志豪特訓

3NBA Store推出聖誕大戰限定球衣

4富邦與伍鐸續約　羅力之後第2位續聘

5林威助出席盧秀燕就職　拿到谷關空氣

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

5陸媒讚劉錚：寶島飛刀續上了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366