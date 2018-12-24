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HBL／衛冕軍普門首戰險勝　淡商逆轉滬江

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▲▼ HBL普門對東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲普門首戰險勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL女甲級12強預賽，衛冕軍普門高中首戰打得艱辛，最後靠罰球才以56比52驚險擊退東泰高中，亟欲重返昔日榮光的淡水商工，克服最多落後12分的情況下，在王玥媞帶頭吹起反攻號角下，76比52擊敗滬江完成逆轉。

今年度HBL女子組預賽以高雄中學體育館為主賽場，高雄巨蛋以男子組賽事為主，並會安排一組女子組賽事，普門和東泰之戰，就在巨蛋舉行，賽前還由大會繼校慶後，再度進行冠軍戒指頒發儀式。

兩隊首節得分都陷入低迷，開打5分鐘才由普門拿到2比0，此後雙方一路糾結，普門一直到終場前才靠著兩次站上罰球線的機會，4投3中拿到3分，才確保在高雄主場複賽第一戰勝利到手。

▲▼ HBL普門對東泰 。（圖／記者洪偵源攝）

▲普門本屆挑戰女子組3連霸。（圖／記者洪偵源攝）

淡商從104學年度完成3連霸後，就進入戰力換血期，連兩屆無緣4強，之後改與七賢國中建教合作，並補進主戰中鋒郭虹廷，且高一就委以先發重任，未來3年都可能是淡商的核心成員。

此戰郭虹廷16分、13籃板、助攻、抄截各4，不過上半場受到滬江楊家佳與吳亞庭兩大禁區要角壓制發揮有限，淡商此時靠王玥媞苦撐，王玥媞全場28分、11籃板、7抄截，是上半場唯一表現較正常的球員。

淡商一度落後達12分，傳球頻頻失誤，不是被抄走就是直接傳給對手，製造大量轉換快攻機會，教頭陳美莉無奈說：「一度跟她們說教練給你們當好了，講了都不聽！」指出球員沒見過大場面打得頗心急。

▲▼ HBL淡商對滬江 。（圖／記者洪偵源攝）

▲王玥媞。（圖／記者洪偵源攝）

下半場淡商降低失誤，投籃準度也逐漸提升，從黃雨晴的三分球帶起攻勢，郭虹廷也開始拉高命中率，反以11分領先進入第四節，大勢已去的滬江追趕無力，預賽首場嚐到逆轉敗的滋味。

陳美莉表示：「還是跟球員說，要冷靜下來，再急再失誤下去就是會讓對手更多快攻機會，把比分越拉越開，先冷靜下來，觀察好場上狀況再說，她們需要熟悉（HBL）節奏。」

▲▼ HBL戰績表 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL淡水商工王玥媞陳美莉
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