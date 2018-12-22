運動雲

> >

UBA／輔大雙塔戰力逐漸成型　楊哲宜嚴格盯緊吳沛嘉

ETtoday運動雲

▲▼ UBA輔大政大 。（圖／大專體總）

▲吳沛嘉。（圖／大專體總）

記者洪偵源／台北報導

輔大在身高205公分長人吳沛嘉加入後，搭配同樣205公分的曾祥鈞，擁有羨煞UBA各隊的「雙塔」陣容，教頭楊哲宜也在逐步打造雙塔陣容，對於較稚嫩的吳沛嘉，不斷給予嚴格的訓練。

吳沛嘉從國中時代就是各界矚目的好手，在南山高中高三時因左腳瓊斯骨折，最後一年HBL錯過大半賽事，4強上場又扭傷腳，就此結束高中生涯，不過進輔大後，大一就是受倚重的禁區戰力。

輔大其他位置也不乏好手，也讓輔大不必拘泥於雙塔陣型，有更多調度的籌碼，禁區需要鞏固時，曾祥鈞、吳沛嘉一上場，就變成各隊極大挑戰。

22日對政大一戰，雙塔就徹底發揮優勢，在落後10分的情況下，曾祥鈞、吳沛嘉第三節起開始聯手，政大在籃板上討不到機會，擅於切入取分的田浩，也被雙塔牽制住。

對於大一的吳沛嘉，自然有更多成長空間，學長曾祥鈞曾說，剛開始吳沛嘉還是偏向靠身高打球，不會觀察場上情勢做變化，但開始有漸入佳境的趨勢。

楊哲宜說，身高是吳沛嘉與生俱來的優勢，要利用這優勢無可厚非，「但你不能把你的優勢花光，只靠這項優勢，他傷好剛回來還有點精神不集中的情況，他是我們的重要戰力，所以我對他特別嚴格！」

除了球季的磨練，楊哲宜更重視吳沛嘉的精神層面，他表示吳沛嘉高三那一年幾乎停擺，希望幫助他找回昔日的狀態，對球隊對吳沛嘉都是極大的助益，因此會嚴格盯緊他的狀況。

▲▼ UBA輔大政大 。（圖／大專體總）

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）

關鍵字： UBA輔大曾祥鈞吳沛嘉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

UBA／暑假海外修行　白曜誠取經李學林

UBA／義守嚴防　斬斷文化4連勝

UBA／場場力挽狂瀾　教頭稱張家禾能力被低估

UBA／台藝大苦吞5連敗　已拚盡全力教頭不責怪

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

中職／引退規範差1年　高志綱背號無法保留

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

讀者回應

﻿

最新新聞

15分鐘連趕2球勝　高醫大力拼保級

2廖任磊加直球質　目標均速破150

3林哲瑄鼓勵U18之星「不懂就問」

4女壘頒獎佩次科娃「五冠王」最大贏家

5帽子掉錯邊　鄭鈞仁找出投球問題

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2大聯盟未來打算禁用防守佈陣

3魔術有意透過交易得到林書豪

4高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

5引退差1年　高志綱背號無法保留

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366