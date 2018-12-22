UBA／輔大雙塔戰力逐漸成型　楊哲宜嚴格盯緊吳沛嘉

▲吳沛嘉。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

輔大在身高205公分長人吳沛嘉加入後，搭配同樣205公分的曾祥鈞，擁有羨煞UBA各隊的「雙塔」陣容，教頭楊哲宜也在逐步打造雙塔陣容，對於較稚嫩的吳沛嘉，不斷給予嚴格的訓練。

吳沛嘉從國中時代就是各界矚目的好手，在南山高中高三時因左腳瓊斯骨折，最後一年HBL錯過大半賽事，4強上場又扭傷腳，就此結束高中生涯，不過進輔大後，大一就是受倚重的禁區戰力。

輔大其他位置也不乏好手，也讓輔大不必拘泥於雙塔陣型，有更多調度的籌碼，禁區需要鞏固時，曾祥鈞、吳沛嘉一上場，就變成各隊極大挑戰。

22日對政大一戰，雙塔就徹底發揮優勢，在落後10分的情況下，曾祥鈞、吳沛嘉第三節起開始聯手，政大在籃板上討不到機會，擅於切入取分的田浩，也被雙塔牽制住。

對於大一的吳沛嘉，自然有更多成長空間，學長曾祥鈞曾說，剛開始吳沛嘉還是偏向靠身高打球，不會觀察場上情勢做變化，但開始有漸入佳境的趨勢。

楊哲宜說，身高是吳沛嘉與生俱來的優勢，要利用這優勢無可厚非，「但你不能把你的優勢花光，只靠這項優勢，他傷好剛回來還有點精神不集中的情況，他是我們的重要戰力，所以我對他特別嚴格！」

除了球季的磨練，楊哲宜更重視吳沛嘉的精神層面，他表示吳沛嘉高三那一年幾乎停擺，希望幫助他找回昔日的狀態，對球隊對吳沛嘉都是極大的助益，因此會嚴格盯緊他的狀況。

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）