運動雲

> >

UBA／場場力挽狂瀾　教頭稱張家禾能力被低估

ETtoday運動雲

▲▼ UBA健行對台藝 。（圖／大專體總）

▲張家禾。（圖／大專體總）

記者洪偵源／台北報導

近幾場台藝大的比賽，球隊第四節都處於苦苦追分的狀態，張家禾都會化身為第四節先生，雖然都已輸球收場，但他的進攻能力讓對手頗為頭痛，教頭葛記豪更說，張家禾是被低估的球員。

22日輸球後，台藝大已經吞下5連敗，張家禾依舊在第四節開啟追分模式，終場前2分鐘個人就獨拿6分，但對手健行科大好手如雲，他也獨木難撐，幾乎每場都成為悲劇英雄。

葛記豪表示，雖然台藝大先發5人都是大四，每個人都很有能力，但張家禾在關鍵時刻挺身而出的能力相當出色，也稱職扮演隊長的角色。

「他比賽也不貪功，該傳就傳，該出手就出手，身為Keyman在球隊有需要的時候跳出來很合理。」葛記豪說，其實張家禾能力一直很出色，只是上季還有學長邱柏璋在，他是被低估的球員。

葛記豪認為，關鍵時刻的表現，對張家禾的前途有正面幫助，也是很好學習的機會，「我一直鼓勵他，不要去閃避處理球的機會，他也執行得很果斷。」

張家禾謙虛地說，其實場上5人都是有機會就不會猶豫地出手，雖然自己有挺身而出的擔當，只是剛好第四節有比較多出手機會而已，並非自己是關鍵人物。

不過張家禾提到，場上拿球的思維就只有3件事，切入、投籃與傳球，一次想好做好一件事就行，這也幫助自己出手比以前更果決。

關鍵字： UBA台藝大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

UBA／台藝大苦吞5連敗　已拚盡全力教頭不責怪

UBA／朱雲豪狂砍28分　健行逆轉台藝大進8強

UBA／台師大9連勝率先進8強　政大主場勝場未開張

出征奧運積分賽　郭婞淳卡達盃舉重賽3金入袋

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

中職／引退規範差1年　高志綱背號無法保留

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

讀者回應

﻿

最新新聞

15分鐘連趕2球勝　高醫大力拼保級

2廖任磊加直球質　目標均速破150

3林哲瑄鼓勵U18之星「不懂就問」

4女壘頒獎佩次科娃「五冠王」最大贏家

5帽子掉錯邊　鄭鈞仁找出投球問題

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2大聯盟未來打算禁用防守佈陣

3魔術有意透過交易得到林書豪

4高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

5引退差1年　高志綱背號無法保留

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366