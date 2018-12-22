UBA／場場力挽狂瀾　教頭稱張家禾能力被低估

▲張家禾。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

近幾場台藝大的比賽，球隊第四節都處於苦苦追分的狀態，張家禾都會化身為第四節先生，雖然都已輸球收場，但他的進攻能力讓對手頗為頭痛，教頭葛記豪更說，張家禾是被低估的球員。

22日輸球後，台藝大已經吞下5連敗，張家禾依舊在第四節開啟追分模式，終場前2分鐘個人就獨拿6分，但對手健行科大好手如雲，他也獨木難撐，幾乎每場都成為悲劇英雄。

葛記豪表示，雖然台藝大先發5人都是大四，每個人都很有能力，但張家禾在關鍵時刻挺身而出的能力相當出色，也稱職扮演隊長的角色。

「他比賽也不貪功，該傳就傳，該出手就出手，身為Keyman在球隊有需要的時候跳出來很合理。」葛記豪說，其實張家禾能力一直很出色，只是上季還有學長邱柏璋在，他是被低估的球員。

葛記豪認為，關鍵時刻的表現，對張家禾的前途有正面幫助，也是很好學習的機會，「我一直鼓勵他，不要去閃避處理球的機會，他也執行得很果斷。」

張家禾謙虛地說，其實場上5人都是有機會就不會猶豫地出手，雖然自己有挺身而出的擔當，只是剛好第四節有比較多出手機會而已，並非自己是關鍵人物。

不過張家禾提到，場上拿球的思維就只有3件事，切入、投籃與傳球，一次想好做好一件事就行，這也幫助自己出手比以前更果決。