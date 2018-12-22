UBA／輔大雙塔獻雙十　逆轉政大賞主場3連敗

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）



記者洪偵源／台北報導

眼見有大好機會，將迎來隊史升上公開一級後的主場首勝，握有雙位數領先的政大，硬是在輔大雙塔聯手下遭到逆轉，遭到輔大以79比73擊敗，苦吞主場3連敗。

政大還在公開二級時，就曾主場作戰，但升上一級後，政大體育館不但是預賽第三階段場地，校方也精心佈置，迎接各隊的到來，政大3天下來的比賽，都湧入大批主場球迷。

尋求公開一級首勝的政大，在接連敗給國體大、健行後，22日迎來最佳機會，讓輔大上半場打完以35比45落後。

落後10分的輔大，第三節把雙塔曾祥鈞、吳沛嘉擺上場，不但在禁區佔有身上優勢，政大連二波籃板的爭搶都居於劣勢，政大進入第四節只剩下1分領先。

輔大第四節把領先拉到10分差距，不過終場前4分鐘政大換上交換生聶歐瑪，在禁區跟田浩裡應外合，個人連取7分，倒數27秒輔大被追到78比73。

▲吳沛嘉。（圖／大專體總）



但接著陳郁仁三分出手不進，只能魏嘉豪犯規，魏嘉豪罰進1球，最後15秒政大殺到籃下，呈現一團混亂，謝文源、聶歐瑪相繼出手落空，時間也就此走完。

曾祥鈞19分、21籃板外帶6抄截，吳沛嘉16分、10籃板，吳季穎17分、7籃板，助攻、抄截各3，盧峻翔14分、6籃板、4助攻、3抄截，政大李允傑16分、田浩15分、7助攻。

輔大教頭楊哲宜表示，每一場設定防手要把對手壓在74分，上半場失分太多，快要無法達標，對球員強調防守的重要性，下半場把政大壓低到只拿28分，球員也確實感受到防守的重要性。