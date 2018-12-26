HBL／能仁好漢坡、泰山辭修公園　各隊特色體能菜單

▲辭修公園。（圖／資料照／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

HBL各隊都發展出不同的訓練特色，造就一些獨特的「體能招牌菜」，有些和學校所在的地理位置有關，形成不同的特色和另類的景點。

松山高中-中正紀念堂

松山每年都會出國移地訓練，不過中正紀念堂也是綠色神盾的著名訓練場地，相較民眾悠閒地慢跑、散步、打太極拳，球員必須和長長的階梯搏鬥，這並不是教頭黃萬隆最知名的魔鬼訓練菜單，但成為球隊知名的鍛鍊場合。

能仁家商-好漢坡

能仁校園位處山區，通往體育館必需經過一條長長的斜坡，被稱為好漢坡，球隊自然沒有浪費，好漢坡的訓練，成了能仁校友共同的回憶之一，跑斜坡操體能，也是能仁球員體能優異的功臣之一。

泰山高中-辭修公園

泰山校園後山緊鄰辭修公園，有一條253階的石造階梯，不但是鄰近民眾散步、運動的好去處，也是球隊得天獨厚的訓練場，泰山的籃球隊與跆拳道隊，都把這裡做為操練的必要場合，每次輪到階梯訓練，球員都露出痛不欲生的表情。

南山高中-烘爐地

烘爐地步道是新北地區知名的登山健行步道，也成為南山操體能的好去處，另外強恕、能仁也是烘爐地的「愛用者」，426階的階梯，跑起來有看不到盡頭的感覺，一聽到烘爐地笑得出來的球員不多。

三民家商─口罩衝刺

三民為強化體能，有時會祭出戴口罩折返跑的訓練方式，猶如置身空氣稀薄的地區，在非常時期，還會升格成安全帽，不過通常是教頭謝玉娟認為球員體能不足時，才可能會出現這道菜單。

永仁高中-單槓投籃

永仁也是相當重視體能的隊伍，單槓與跳繩訓練穿插在投籃訓練中，也成為球隊的招牌，雖然高度不若各隊，但厚實的身體素質，成為與對手抗衡本錢。

淡水商工-國泰園區

隸屬國泰體系的淡商，擁有充足的訓練資源，光是國泰廣大的園區腹地，就足夠讓球員耗上大半精力，園區內的3000公尺訓練，造就出球員過人的體能。