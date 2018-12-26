運動雲

> >

HBL／能仁好漢坡、泰山辭修公園　各隊特色體能菜單

ETtoday運動雲

▲▼ 泰山辭修公園階梯 。（圖／記者洪偵源攝）

▲辭修公園。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

 記者洪偵源／高雄報導

HBL各隊都發展出不同的訓練特色，造就一些獨特的「體能招牌菜」，有些和學校所在的地理位置有關，形成不同的特色和另類的景點。

松山高中-中正紀念堂

松山每年都會出國移地訓練，不過中正紀念堂也是綠色神盾的著名訓練場地，相較民眾悠閒地慢跑、散步、打太極拳，球員必須和長長的階梯搏鬥，這並不是教頭黃萬隆最知名的魔鬼訓練菜單，但成為球隊知名的鍛鍊場合。

能仁家商-好漢坡

能仁校園位處山區，通往體育館必需經過一條長長的斜坡，被稱為好漢坡，球隊自然沒有浪費，好漢坡的訓練，成了能仁校友共同的回憶之一，跑斜坡操體能，也是能仁球員體能優異的功臣之一。

泰山高中-辭修公園

泰山校園後山緊鄰辭修公園，有一條253階的石造階梯，不但是鄰近民眾散步、運動的好去處，也是球隊得天獨厚的訓練場，泰山的籃球隊與跆拳道隊，都把這裡做為操練的必要場合，每次輪到階梯訓練，球員都露出痛不欲生的表情。

南山高中-烘爐地

烘爐地步道是新北地區知名的登山健行步道，也成為南山操體能的好去處，另外強恕、能仁也是烘爐地的「愛用者」，426階的階梯，跑起來有看不到盡頭的感覺，一聽到烘爐地笑得出來的球員不多。

三民家商─口罩衝刺

三民為強化體能，有時會祭出戴口罩折返跑的訓練方式，猶如置身空氣稀薄的地區，在非常時期，還會升格成安全帽，不過通常是教頭謝玉娟認為球員體能不足時，才可能會出現這道菜單。

永仁高中-單槓投籃

永仁也是相當重視體能的隊伍，單槓與跳繩訓練穿插在投籃訓練中，也成為球隊的招牌，雖然高度不若各隊，但厚實的身體素質，成為與對手抗衡本錢。

淡水商工-國泰園區

隸屬國泰體系的淡商，擁有充足的訓練資源，光是國泰廣大的園區腹地，就足夠讓球員耗上大半精力，園區內的3000公尺訓練，造就出球員過人的體能。

關鍵字： HBL松山高中能仁家商泰山中南山高中永仁高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

HBL／南山再挫泰山　攜手光復2連勝A組領跑

HBL／淡商、永平師徒對決　陳佩欣執教盼恩師認可

HBL／松山1分氣走高苑　近5屆對戰9連勝

HBL／板凳暴徒傷癒歸隊　吳鈺堂盼助青年進8強

熱門新聞

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

效力騎士時招攬巨星常碰壁　詹皇：在洛城應該不會那麼難

大專足聯／南華「小內馬爾」感受台灣不同　從個人秀到團隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1南韓破59年無冠　媒體打臉別自戀

2補償球員沒有陽　廣島鎖定牛棚

3賭盤看好哈波加盟道奇

4詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

5社區球隊崛起　教練：留下最美回憶

熱門新聞

1KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

2聖誕大戰　字母哥30+14轟垮尼克

3不要再借場地　當務之急興建訓練基地

4哈登41分破紀錄　聖誕大戰強壓衛少

5詹皇曝效力騎士時招攬巨星常碰壁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366