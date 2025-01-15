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「大谷接班人」加盟運動家　森井翔太郎簽約金是日職首輪的2.3倍

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

記者楊舒帆／綜合報導

被譽為「大谷翔平接班人」的日本高校二刀流森井翔太郎將加盟運動家，預計簽下小聯盟合約，簽約金150萬美元（約新台幣4,950萬元）。

日媒報導指出，森井翔太郎從9支美職球隊的邀約中做出決定，最後選擇電影《魔球》故事背景的老牌球隊，美國職棒2025年國際自由球員簽約期將於台灣時間16日開跑，最快當天就可以簽約。

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森井翔太郎最快球速達153公里，這名左打游擊手在高中累計45轟。從去年初開始，就有日職、美職、美國大學的相關人士在追蹤他。去年夏天的西東京大賽，吸引運動家、道奇、紅雀等日美職14支隊伍、合計42名球探到場觀察。

去年9月遞交日職意向書的同時，也與家人一同赴美，進行為期6天的大聯盟、1A球隊及美國大學設施參觀。據報導描述，日本球探認為他有第一輪選秀水準。日職選秀前，他向12支球隊表明挑戰美職的意向，請求日職球團理解，不要選他。

高中選秀熱門選手不經日職選秀直接挑戰美職的情況，在日本相當罕見。日職選秀簽約金上限約1億日圓（約新台幣2,089萬元），激勵獎金為5000萬日圓（約新台幣1,044萬元），森井翔太郎所拿到的簽約金約為日職首輪的2.3倍。

森井翔太郎過去接受《體育報知》訪問時提到，「為了實現從小就有的成為大聯盟選手的夢想，我認為這是可能性最高的方式。能有機會挑戰夢想，我感到非常興奮。從小聯盟往上爬並非易事。我想要一步一步往上爬。」

關鍵字： 森井翔太郎運動家大谷翔平日本棒球球員

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