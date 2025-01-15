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巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己　表明不會再與邁阿密簽約

▲巴特勒與熱火管理層鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒傳出上周當面要求總裁萊里交易自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)的「禁賽令」即將解除，邁阿密球團面臨抉擇，是否要將他重新納入陣容或盡快進行交易。根據《ESPN》的最新報導，巴特勒上周與總裁萊里(Pat Riley)開會時，當面重申希望被交易，並表明不打算與熱火簽訂新合約，計劃以自己下季5200萬美元的球員選項作為交易籌碼。

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲熱火一哥巴特勒（中）。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》去年聖誕節披露，巴特勒想離開南灘，並點名太陽、勇士、獨行俠和火箭是他中意的落腳處。1天後，熱火總裁萊里就發表聲明強調，「我們不會交易巴特勒。」

那段時間，巴特勒因病暫離球隊13天，回歸後的兩場比賽表現平平，對鵜鶘和溜馬都僅拿下9分，身為陣中的頭號進攻手，他兩戰合計只出手11次。熱火在1月4日態度大變，以巴特勒做出「有害」球隊的行為，將他禁賽7場，並在聲明中提到，「通過他的行為和言論，他表現出不再想成為這支隊伍的一部分。巴特勒及其代表已表示他們希望被交易，因此我們將聽取報價。」

▲▼熱火一哥巴特勒分享多張訓練照，身旁圍繞著熱火團隊人員。（圖／翻攝自IG／jimmybutler）

▲巴特勒日前分享多張訓練照，身旁圍繞著熱火團隊人員。（圖／翻攝自IG／jimmybutler）

根據《ESPN》的報導，巴特勒在禁賽前曾向熱火表明，他計劃參與球隊活動，儘管他的狀態仍然處於不確定之中。《ESPN》今(15)日更新消息，指巴特勒上周與總裁萊里進行「面對面」會議時，重申了自己的「交易請求」，並表示不打算與熱火簽訂新合約，計劃用自己在2025-26賽季價值5200萬美元的球員選項作為交易籌碼。

消息來源透露，熱火高層將在本周稍晚開會，討論如何「處理」巴特勒。熱火已與多支球隊就巴特勒的交易情況進行接觸，並收到一些報價，但對進一步談判保持謹慎，萊里在這些談判中並未表現出急著推動交易，不過現在距離交易截止日(台灣時間2月7日)越來越近。

現年35歲的巴特勒本季薪資為4900萬美元，並擁有2025-26賽季的球員選項，他在禁賽期間損失235萬美元的薪資。 他本季場均能得17.6分、5.5籃板和4.7助攻，場均出手10.5次創下個人自2013-14賽季以來的新低。

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒與熱火的關係已無轉圜餘地。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火巴特勒

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