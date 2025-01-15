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談王柏融辭退經典賽資格賽　陳傑憲尊重他的想法期待厲害新秀

▲▼中華隊長陳傑憲代言DJB全球上網卡。（圖／記者湯興漢攝）

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記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽資格賽將於2月底在台北大巨蛋開打，12強冠軍中華隊長陳傑憲確定將再度披上國家隊戰袍。對於昔日U21、經典賽並肩作戰的隊友王柏融選擇辭退，陳傑憲表示尊重對方的決定，同時也對其他年輕球員充滿期待。

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陳傑憲15日出席全球旅遊網路DJB品牌形象大使記者會時表示：「柏融是一個指標性的選手，能和他一起在場上打球是很榮耀的事情。他選擇辭退有他的理由和想法，我不去干涉。」他強調，「其實還有很多厲害的年輕選手，加上不少旅外球員，我很期待這次入選的選手們能擦出什麼火花。每一次的相聚都有不一樣的緣分。」

談及將與旅日高中學長吳念庭再度攜手為國出征，陳傑憲表示：「能夠大家一起為國家披上國家隊球衣是一份榮耀，我相信他的心情也跟我一樣。雖然平時效力不同球隊，但上了場我們就是一個台灣隊，希望大家能夠目標一致，團結一心，共同面對各國強敵。」

對於是否續任隊長一職，陳傑憲謙虛表示：「隊長對我來說只是個名詞。如果年輕選手需要我分享經驗，我會很樂意與他們交流。」陳傑憲此次確定參賽的態度積極，展現出老將對國家隊的責任感，也為即將到來的世界棒球經典賽資格賽增添實力。

▲▼中華隊長陳傑憲代言DJB全球上網卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華隊長陳傑憲代言DJB全球上網卡。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 棒球中華隊陳傑憲世界棒球經典賽台灣

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