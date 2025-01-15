陳傑憲出國與老婆甜蜜視訊沒煩惱　有計劃年底赴國外訓練

▲▼中華隊長陳傑憲代言DJB全球上網卡，與品牌負責人蘇昱豪（下圖左）合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

12強冠軍台灣隊長陳傑憲15日受邀擔任全球旅遊網路DJB品牌形象大使，品牌負責人蘇昱豪表示，陳傑憲從小練球到奪下世界冠軍，一路堅持的精神與公司理念不謀而合，特別是去年12強奪冠時留下感動畫面，展現親民又愛家的形象，促成這次合作。

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陳傑憲分享日前赴韓國統一獅球隊旅遊經驗，「第一次帶小朋友去樂天世界遊樂場，雖然天氣很冷，但看無人機表演時，還能順暢地跟在車上的老婆視訊分享10分鐘，畫質清晰完全不卡頓，這在國外是很難得的體驗。」

談到未來計畫，陳傑憲透露今年底有出國進修的想法，「目前還在跟經紀公司討論當中。畢竟時間還久，我們先好好春訓、打好經典賽資格賽，把球季打完再慢慢思考。」他強調，現在至少在網路方面已經不用擔心，「去美國最重要還是要拍照或上傳資訊，有穩定的網路很重要，這讓我對出國這件事更有信心。」

陳傑憲也分享過去使用網路卡的困擾，「之前都要換卡，有時候還會掉卡找不到，或是網路連不上、速度慢，在國外沒網路是很著急的事。」他表示很感謝這次合作機會，「這是得來不易的機會，我很珍惜，也能讓我累積其他領域的經驗。」

▲▼中華隊長陳傑憲代言DJB全球上網卡。（圖／記者湯興漢攝）