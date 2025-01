巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

▲巴黎奧運獎牌嚴重掉色,破百選手要求更換 。(圖/翻攝自X/CHOQUEI)

記者游郁香/綜合報導

巴黎奧運落幕5個月,越來越多奪牌選手要求更換嚴重掉色的獎牌,地主泳將恩多耶-布魯阿(Yohann Ndoye-Brouard)和塞奇(Clement Secchi)最近在社群媒體貼出自己的銅牌照,形容獎牌看起來像「鱷魚皮」。根據外媒報導,已有超過100名選手反映獎牌出現損壞問題,國際奧會承諾在幾周內進行更換。

巴黎奧運獎牌由法國皇室御用的珠寶設計品牌「Chaumet」操刀設計,每枚金、銀、銅獎牌中都嵌入一塊來自艾菲爾鐵塔的六邊形拋光鐵塊,但獎牌品質堪憂。去年8月巴黎奧運結束後,美國滑板選手休斯頓(Nyjah Huston)就曾上傳一段影片,展示了他的銅牌是如何迅速損壞。

Over 100 athletes have returned their Paris 2024 Olympic medals due to damage and rust, just five months after the Games.



According to French media, this led organisers to dismiss Monnaie de Paris, the company responsible for their production.



????1 pic.twitter.com/lD8Dk06lM2