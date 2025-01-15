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巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

▲▼巴黎奧運獎牌嚴重掉色，超過100枚獎牌被退回 。（圖／翻攝自X／CHOQUEI）

▲巴黎奧運獎牌嚴重掉色，破百選手要求更換 。（圖／翻攝自X／CHOQUEI）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運落幕5個月，越來越多奪牌選手要求更換嚴重掉色的獎牌，地主泳將恩多耶-布魯阿(Yohann Ndoye-Brouard)和塞奇(Clement Secchi)最近在社群媒體貼出自己的銅牌照，形容獎牌看起來像「鱷魚皮」。根據外媒報導，已有超過100名選手反映獎牌出現損壞問題，國際奧會承諾在幾周內進行更換。

巴黎奧運獎牌由法國皇室御用的珠寶設計品牌「Chaumet」操刀設計，每枚金、銀、銅獎牌中都嵌入一塊來自艾菲爾鐵塔的六邊形拋光鐵塊，但獎牌品質堪憂。去年8月巴黎奧運結束後，美國滑板選手休斯頓(Nyjah Huston)就曾上傳一段影片，展示了他的銅牌是如何迅速損壞。

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地主泳將恩多耶-布魯阿和塞奇最近也在社群媒體發布他們的獎牌照，形容它們看起來像「鱷魚皮」或像1924年的獎牌，讓所有人看傻。

總共為巴黎奧運和帕運生產了5084枚獎牌的法國鑄幣廠今(15)日告訴《美聯社》，他們正在「更換」一些獎牌，雖未透露已經退換的獎牌數量，但法國媒體《La Lettre》表示，這個數字超過了100枚。

法國鑄幣廠強調，「自從去年8月收到第一批換貨申請以來，我們非常重視獎牌損壞問題，並已經動員了內部團隊。」該廠還說，「從那時起，我們已經修改並優化了相關的清漆工藝。法國鑄幣廠將在2025年第一季應運動員的要求，替換所有損壞的獎牌。」

國際奧會(IOC)今日則確認，2024年巴黎奧運「有缺陷」的獎牌將在未來幾周內進行更換，「損壞的獎牌將由法國鑄幣廠系統地替換，並以與原獎牌相同的方式雕刻。」

每個嵌入奧運獎牌中心的鐵塊重18克(約2/3盎司)，根據巴黎奧運組委會設計負責人朗辛(Joachim Roncin)的說法，這些鐵塊是從艾菲爾鐵塔的鋼樑和其他被更換的部件中切割下來的，並在翻修過程中被妥善存放以便保管。

關鍵字： 巴黎奧運獎牌

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