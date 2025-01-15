巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

▲巴黎奧運獎牌嚴重掉色，破百選手要求更換 。（圖／翻攝自X／CHOQUEI）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運落幕5個月，越來越多奪牌選手要求更換嚴重掉色的獎牌，地主泳將恩多耶-布魯阿(Yohann Ndoye-Brouard)和塞奇(Clement Secchi)最近在社群媒體貼出自己的銅牌照，形容獎牌看起來像「鱷魚皮」。根據外媒報導，已有超過100名選手反映獎牌出現損壞問題，國際奧會承諾在幾周內進行更換。

巴黎奧運獎牌由法國皇室御用的珠寶設計品牌「Chaumet」操刀設計，每枚金、銀、銅獎牌中都嵌入一塊來自艾菲爾鐵塔的六邊形拋光鐵塊，但獎牌品質堪憂。去年8月巴黎奧運結束後，美國滑板選手休斯頓(Nyjah Huston)就曾上傳一段影片，展示了他的銅牌是如何迅速損壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Over 100 athletes have returned their Paris 2024 Olympic medals due to damage and rust, just five months after the Games.



According to French media, this led organisers to dismiss Monnaie de Paris, the company responsible for their production.



????1 pic.twitter.com/lD8Dk06lM2 — BFM News (@NewsBFM) January 14, 2025

地主泳將恩多耶-布魯阿和塞奇最近也在社群媒體發布他們的獎牌照，形容它們看起來像「鱷魚皮」或像1924年的獎牌，讓所有人看傻。

總共為巴黎奧運和帕運生產了5084枚獎牌的法國鑄幣廠今(15)日告訴《美聯社》，他們正在「更換」一些獎牌，雖未透露已經退換的獎牌數量，但法國媒體《La Lettre》表示，這個數字超過了100枚。

The International Olympic Committee (IOC) has confirmed that the "defective medals" from the 2024 Paris Olympic Games will be replaced in the coming weeks, after over 100 athletes reported issues with the deterioration of their awards. pic.twitter.com/gJWCe169Jv — CGTN Africa (@cgtnafrica) January 14, 2025

法國鑄幣廠強調，「自從去年8月收到第一批換貨申請以來，我們非常重視獎牌損壞問題，並已經動員了內部團隊。」該廠還說，「從那時起，我們已經修改並優化了相關的清漆工藝。法國鑄幣廠將在2025年第一季應運動員的要求，替換所有損壞的獎牌。」

國際奧會(IOC)今日則確認，2024年巴黎奧運「有缺陷」的獎牌將在未來幾周內進行更換，「損壞的獎牌將由法國鑄幣廠系統地替換，並以與原獎牌相同的方式雕刻。」

每個嵌入奧運獎牌中心的鐵塊重18克(約2/3盎司)，根據巴黎奧運組委會設計負責人朗辛(Joachim Roncin)的說法，這些鐵塊是從艾菲爾鐵塔的鋼樑和其他被更換的部件中切割下來的，並在翻修過程中被妥善存放以便保管。