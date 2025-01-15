佐佐木朗希與道奇進行第二次面談！大谷、山本可能出面遊說

▲佐佐木朗希明天將與道奇再碰面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

透過羅德隊的入札制度尋求轉戰大聯盟的佐佐木朗希，將於當地時間1月14日（台灣時間15日）與洛杉磯道奇隊進行第二次面談。

專門報導道奇隊的媒體《Dodgers Nation》引用美國媒體《The Athletic》的報導指出，「洛杉磯道奇隊預計將與日本超級明星佐佐木朗希進行第二次面談。」

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報導中提到，「預計將有數名道奇隊的明星球員參與此次面談，這一天或將成為道奇隊歷史上具有紀念意義的一天。」

此外，文章推測，「雖然目前尚未具體提到哪些球員出席，但道奇隊若邀請日本超級球星大谷翔平、山本由伸，以及貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）參與談話，無疑是合情合理的選擇。」

該媒體回顧此前的首次面談，指出，「第一次會談是根據佐佐木的條件進行。他希望面談過程中不要有其他選手參與，也希望時間不超過兩小時。他更傾向以對等的條件進行交流。」但文章補充道，「這次，道奇隊或許能夠成功說服佐佐木，讓他接受他們提出的條件簽約。」

報導進一步指出，「道奇隊可以邀請他的隊友——大谷翔平與山本由伸，向他談談洛杉磯的日本球迷給予的熱愛，這或將成為決定他加盟的重要因素。」

最後，《Dodgers Nation》強調，「道奇隊已獲得實質上確定佐佐木加盟的最終機會。」這場備受關注的面談，是否能推動佐佐木最終入隊，備受期待。