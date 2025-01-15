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道奇補強毫不手軟！　美媒估今年豪華稅將創大聯盟新紀錄

▲▼道奇網羅史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇網羅史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國道奇隊在2025年度支付隊史最高的薪資總額及豪華稅幾乎已成定局。根據美國網站「True Blue LA」記者史蒂芬（Eric Stephen）的報導指出，道奇隊在休賽季進行了一系列重量級補強，這使得球隊的豪華稅金額再創新高。

這個休賽季，道奇隊先後與自由球員市場上的投手史奈爾（Blake Snell）和外野手T.赫南德斯（Teoscar Hernandez）簽下大型合約，並與內野手艾德曼（Tommy Edman）達成續約協議。

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此外，1月9日，球隊還與5名擁有薪資仲裁資格的球員中的4人達成協議。考慮到尚未滿3年年限的年輕球員、受傷選手及包含在40人名單中的小聯盟球員，道奇隊2025年的豪華稅預估薪資總額已達到約3.506億美元。

這一數字接近2024年創下的隊史紀錄3.53億美元，該數字曾是MLB史上第二高。值得一提的是，MLB史上最高的豪華稅薪資總額是2023年紐約大都會隊創下的3.7468億美元。

2024年，道奇隊因超過豪華稅基準額，被課徵約1.03億美元的豪華稅，創下大聯盟新紀錄。之所以金額比2023年的大都會隊更高，是因為道奇隊已連續4年超過豪華稅基準額，導致罰款加重。2025年的豪華稅基準額設定為2.41億美元，而道奇隊預計將大幅超過此基準。根據史蒂芬記者的計算，目前道奇隊需支付約9600萬美元的豪華稅，而每新增一筆補強合約，將適用110%的稅率。

考慮到道奇隊在這個休賽季仍可能繼續補強牛棚投手，以及克蕭（Clayton Kershaw）可能迎來第18個賽季的回歸，球隊史上最高的薪資總額及豪華稅支出幾乎無法避免。

 
關鍵字： 道奇隊MLB薪資總額豪華稅補強

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