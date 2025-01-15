大谷翔平用韓語打招呼！金慧成感激：我也努力學日語

▲金慧成感謝大谷翔平暖心韓文問候。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

記者王真魚／綜合報導

韓國培證英雄隊（Kiwoom Heroes）內野手金慧成透過入札制度以3年總額1250萬美元加盟洛杉磯道奇隊，並提到將與新隊友大谷翔平一同效力。韓國媒體《體育朝鮮》於1月15日報導了相關消息。

金慧成於14日晚間從韓國飛往美國，期間接受韓國媒體的採訪。他與大谷翔平同樣隸屬於CAA經紀公司。在金慧成與道奇隊達成合約時，CAA方面透露，「大谷在美國與金慧成見面，給予了許多建議，這讓他感到穩定與信心。」

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當媒體再次詢問金慧成對大谷的看法時，他謙虛地表示，「並沒有給我太多特別的建議。」但他補充道，「因為同屬一個經紀公司，我們在同一個設施中訓練，過程中有過一些簡單的問候和鼓勵。」 金慧成透露，大谷曾用韓語向他打招呼，「大谷用韓語對我說『你好，慧成先生』，這讓我非常感動。」為了回應大谷的善意，他努力學習日語，試圖用日語與大谷交流。「因為大谷用韓語跟我說話，我也想配合他，所以認真學習日語。」他對大谷的貼心表示感激。

金慧成加入了曾奪下世界大賽冠軍的名門道奇隊。隨著原本的主力二壘手拉克斯（Gavin Lux）被交易至紅人隊，他有更大的機會競爭先發位置。不過，他坦言，即使不是在道奇隊，也並不代表沒有競爭。「作為挑戰者，我需要充分展現自己的魅力，贏得機會。」