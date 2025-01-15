運動雲

>

大谷翔平用韓語打招呼！金慧成感激：我也努力學日語

▲金慧成。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

金慧成感謝大谷翔平暖心韓文問候。（圖／Kiwoom英雄官方IG）

記者王真魚／綜合報導

韓國培證英雄隊（Kiwoom Heroes）內野手金慧成透過入札制度以3年總額1250萬美元加盟洛杉磯道奇隊，並提到將與新隊友大谷翔平一同效力。韓國媒體《體育朝鮮》於1月15日報導了相關消息。

金慧成於14日晚間從韓國飛往美國，期間接受韓國媒體的採訪。他與大谷翔平同樣隸屬於CAA經紀公司。在金慧成與道奇隊達成合約時，CAA方面透露，「大谷在美國與金慧成見面，給予了許多建議，這讓他感到穩定與信心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當媒體再次詢問金慧成對大谷的看法時，他謙虛地表示，「並沒有給我太多特別的建議。」但他補充道，「因為同屬一個經紀公司，我們在同一個設施中訓練，過程中有過一些簡單的問候和鼓勵。」 金慧成透露，大谷曾用韓語向他打招呼，「大谷用韓語對我說『你好，慧成先生』，這讓我非常感動。」為了回應大谷的善意，他努力學習日語，試圖用日語與大谷交流。「因為大谷用韓語跟我說話，我也想配合他，所以認真學習日語。」他對大谷的貼心表示感激。

金慧成加入了曾奪下世界大賽冠軍的名門道奇隊。隨著原本的主力二壘手拉克斯（Gavin Lux）被交易至紅人隊，他有更大的機會競爭先發位置。不過，他坦言，即使不是在道奇隊，也並不代表沒有競爭。「作為挑戰者，我需要充分展現自己的魅力，贏得機會。」

關鍵字： 韓國球星金慧成道奇隊大谷翔平加盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己　表明不會再與邁阿密簽約

巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己　表明不會再與邁阿密簽約

蔡其昌強調今年大巨蛋場次已分配賽事不變！明年要保底41場

蔡其昌強調今年大巨蛋場次已分配賽事不變！明年要保底41場

佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

洛杉磯野火燒毀兒子珍藏回憶！馬刺雙星送暖　湖人主帥哽咽致謝

洛杉磯野火燒毀兒子珍藏回憶！馬刺雙星送暖　湖人主帥哽咽致謝

周天成31分鐘速勝、麟榤配直落2過關　雙雙晉級印度賽16強

周天成31分鐘速勝、麟榤配直落2過關　雙雙晉級印度賽16強

俄名將澳網首輪5盤險勝世界第418　梅迪維夫一度暴怒打壞攝影機

俄名將澳網首輪5盤險勝世界第418　梅迪維夫一度暴怒打壞攝影機

SBL又傳嚴重漏判！　台銀主帥程恩傑發聲盼快有合理機制

SBL又傳嚴重漏判！　台銀主帥程恩傑發聲盼快有合理機制

樂見經典賽資格賽換人打　林立：說不定成績比我們更好

樂見經典賽資格賽換人打　林立：說不定成績比我們更好

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

熱門新聞

巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己　表明不會再與邁阿密簽約

蔡其昌強調今年大巨蛋場次已分配賽事不變！明年要保底41場

佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

洛杉磯野火燒毀兒子珍藏回憶！馬刺雙星送暖　湖人主帥哽咽致謝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴黎奧運獎牌掉色嚴重　破百人要求更換

2資格賽35人名單微調　9旅外、4捕手

3巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己

4蔡其昌重申大巨蛋場次！爭取明年41戰

5佐佐木若加盟道奇 恐成最大反派

最新新聞

1捨美職選日職！張峻瑋曝原因

2一朗得票率百分百　名人堂下周揭曉

3金慧成感謝大谷用韓語打招呼：我努力學日語

4佐佐木朗希與道奇進行第二次面談！

5陳偉殷金鶯隊友死因曝光 疑藥物過量

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366