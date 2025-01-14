洛杉磯野火燒毀兒子珍藏回憶！馬刺雙星送暖　湖人主帥哽咽致謝

"I appreciate all the love and I'm not surprised Chris did something like that."@jj_redick on the moment his sons shared postgame with @CP3 and @wemby ???? pic.twitter.com/gbpiWebUPE — NBA (@NBA) January 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)的住家遭洛杉磯野火燒毀，「家庭珍寶」付之一炬，兩個兒子也失去所有的籃球收藏品，與瑞迪克有多年交情的「控球之神」保羅(Chris Paul)今(14)日作客洛城賽後，特別帶著溫班亞瑪(Victor Wembanyama)一起送暖，將身上的戰袍脫下並簽名，送給瑞迪克的兒子。

Chris Paul and Wemby had a wholesome moment with JJ Redick's kids after their win over the Lakers ????



(via @NBA)pic.twitter.com/O4BrwIkbUu — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 14, 2025

瑞迪克位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家遭加州大火吞噬，他日前談到開車回到住家附近，看到帕利塞德的慘況時，忍不住難過落淚。儘管他今日率隊在主場迎戰馬刺前堅強表示，希望透過體育帶給洛城的人們一些快樂和希望，但賽後談到兩個兒子很寶貝的籃球收藏品全沒了，情緒還是有些激動。

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▲馬刺控球之神保羅（中）、法國怪物溫班亞瑪（右）將簽名球衣送給瑞迪克兒子。（圖／達志影像／美聯社）

令人感到暖心的是，馬刺「控球之神」保羅與「法國怪物」溫班亞瑪賽後特地走到瑞迪克兩個兒子身邊，將身上的球衣脫下並在上面簽名當成禮物。兩個小男孩露出開心的笑容，保羅拍了拍瑞迪克大兒子的肩膀，並給了好友瑞迪克一個深深的擁抱，替他打氣。

“They’re huge NBA fans, I ran a podcast out of my home for two years, all the players would come through. They’d get either a jersey or a card signed…they

lost all that… it was nice of them to do it.”



An emotional JJ Redick speaks on Chris Paul & Wemby giving his two sons… pic.twitter.com/URqxUIcgDR — Run It Back (@RunItBackFDTV) January 14, 2025

對於保羅和溫班亞瑪的暖心舉動，瑞迪克賽後受訪時有些哽咽，「今天下午他(保羅)打電話給我說，『無論我們贏還是輸，我和溫班亞瑪都會去把球衣送給你的兒子們。』他非常清楚他們(我的兒子)是NBA的狂熱粉絲。」

▲湖人主帥瑞迪克談到洛杉磯大火忍不住哽咽，他的家也被燒毀（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克說，自己之前在家做了兩年的播客節目，幾乎所有的球員都來參加，「他們(兒子)會得到一件簽名球衣或一張簽名卡片……他們失去了所有的東西。」他心懷感激地表示，「他們(保羅和溫班亞瑪)這麼做真是太好了。」

「保羅就像我的兄弟，」雷迪克提到，「我們在談論你的內圈。當你在聯盟待夠久，你會擁有一圈你喜歡的人、你愛的人，然後就是你的兄弟，保羅就在那個兄弟的內圈裡。」

▲保羅（中）給家被燒毀的好友瑞迪克（左）深深擁抱，替他打氣。（圖／達志影像／美聯社）