洛杉磯野火燒毀兒子珍藏回憶！馬刺雙星送暖　湖人主帥哽咽致謝

"I appreciate all the love and I'm not surprised Chris did something like that." @jj_redick on the moment his sons shared postgame with @CP3 and @wemby ???? pic.twitter.com/gbpiWebUPE

記者游郁香/綜合報導

湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)的住家遭洛杉磯野火燒毀,「家庭珍寶」付之一炬,兩個兒子也失去所有的籃球收藏品,與瑞迪克有多年交情的「控球之神」保羅(Chris Paul)今(14)日作客洛城賽後,特別帶著溫班亞瑪(Victor Wembanyama)一起送暖,將身上的戰袍脫下並簽名,送給瑞迪克的兒子。

Chris Paul and Wemby had a wholesome moment with JJ Redick's kids after their win over the Lakers ???? (via @NBA ) pic.twitter.com/O4BrwIkbUu

瑞迪克位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家遭加州大火吞噬,他日前談到開車回到住家附近,看到帕利塞德的慘況時,忍不住難過落淚。儘管他今日率隊在主場迎戰馬刺前堅強表示,希望透過體育帶給洛城的人們一些快樂和希望,但賽後談到兩個兒子很寶貝的籃球收藏品全沒了,情緒還是有些激動。

▲馬刺控球之神保羅(中)、法國怪物溫班亞瑪(右)將簽名球衣送給瑞迪克兒子。(圖/達志影像/美聯社)

令人感到暖心的是,馬刺「控球之神」保羅與「法國怪物」溫班亞瑪賽後特地走到瑞迪克兩個兒子身邊,將身上的球衣脫下並在上面簽名當成禮物。兩個小男孩露出開心的笑容,保羅拍了拍瑞迪克大兒子的肩膀,並給了好友瑞迪克一個深深的擁抱,替他打氣。

“They’re huge NBA fans, I ran a podcast out of my home for two years, all the players would come through. They’d get either a jersey or a card signed…they

lost all that… it was nice of them to do it.”



An emotional JJ Redick speaks on Chris Paul & Wemby giving his two sons… pic.twitter.com/URqxUIcgDR