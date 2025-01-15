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蔡其昌強調今年大巨蛋場次已分配賽事不變！明年要保底41場

▲▼世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡狂銷26萬張，悠遊卡公司董事長林志盈代表遊遊卡公司將售卡所得750萬元捐出，投入原鄉棒球運動支推廣。捐贈儀式在中職會長蔡其昌及兩名原民球員潘傑楷、林立的見證下舉行。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒會長蔡其昌昨日出席記者會時透露，針對2025年大巨蛋場次分配事宜。遠雄方面已展現善意，表示將重新盤點並以最快速度提供新增場次。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒會長蔡其昌昨日出席記者會時透露，針對2025年大巨蛋場次分配事宜，遠雄方面已展現善意，表示將重新盤點並以最快速度提供新增場次。會長隨後透過個人社群threads強調，今年賽事各隊各隊原先場次不變，協調爭取的是額外新增場次，同時為2026年賽季提出至少41場基本保障的要求。

針對場次分配策略，蔡其昌昨受訪指出，目前還是優先從最有機會取得的假日場次著手，若無法達成目標，再考慮其他平日時段。在確認新增場次後，將與各球團協調分配事宜，希望農曆年前能盡快確認。

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蔡其昌也在threads進一步說明，原先聯盟要到的場次，已經公平分配給六個球隊，其中味全和兄弟、統一透過各自的管道都多要到了場次，「這些聯盟都給予尊重。」

會長另外透露，其他三隊只有聯盟分配給他們的三場，也紛紛向聯盟表達場次太少，「希望基於大巨蛋是棒球場，拜託會長再爭取看看。所以才會有今天（14日）我拜會遠雄公司一事，而遠雄公司也給予正面回應，再減少預留給其他活動的場次改給聯盟。」

蔡其昌強調，2025年的比賽，原先各隊要到的場次都不會有改變，爭取到的場次是多出來的。另外，會中談到2026的比賽，「聯盟未雨綢繆先提出至少保底41場，這41場必須給聯盟來分配。」

針對2026年協商的賽程，蔡其昌昨日受訪透露初步想法，希望盡可能滿足球迷、要到基本數，「原則上每個球隊至少安排兩輪、共36場比賽。」味全龍因屬北市球團，可能再多獲得一輪，加上開幕戰兩場，大巨蛋賽事保底41場。

蔡其昌也說，其他各隊如果能和2025一樣透過管道拿到場次，聯盟一樣不會介入，樂觀其成。

關鍵字： 中華職棒大巨蛋場次分配2025年2026年

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