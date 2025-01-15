俄名將澳網首輪5盤險勝世界第418　梅迪維夫一度暴怒打壞攝影機

UPSET ALERT: Daniil Medvedev goes down 2 sets to 1 to the 418th ranked WC Kasidit Samrej and takes out the net camera in the process. pic.twitter.com/RwvA9yYQp0 — asud (@asud683385) January 14, 2025

文／中央社

俄羅斯名將梅迪維夫在澳網男單首輪面臨苦戰，一度在落後時情緒失控，持球拍破壞掛在場中央網子上的攝影機，在歷經5盤大戰後才擊敗默默無聞的泰國選手甲西迪。

法新社報導，世界排名第5的梅迪維夫（Daniil Medvedev）生涯已3度打進澳網冠軍賽，昨天在拉佛球場（Rod Laver Arena）面對籍籍無名的世界排名第418泰國選手甲西迪（Kasidit Samrej）時，在第3盤一度失去冷靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼俄羅斯網球名將梅迪維夫5盤險勝世界第418泰國選手甲西迪，比賽中一度暴怒失控。（圖／達志影像／美聯社）

在第3盤時，梅迪維夫以3比5落後，處於輸掉本盤的邊緣，即將讓對手贏得第2盤，自己僅拿下1盤，此時他突然暴怒，持球拍反覆猛擊掛在場中央網子上的攝影機，直到球拍與攝影機都出現損毀。

事發當時，球僮必須上前清理殘骸，比賽則因當局對球網進行維修而短暫推遲。之後，梅迪維夫連下兩盤，最後以6比2、4比6、3比6、6比1、6比2擊敗甲西迪。

梅迪維夫賽後表示，自己在第2及第3盤一度碰不到球，一時不知所措，他以前看過甲西迪的比賽，沒看到對方有如此水準，所以感到驚訝。

▲世界第418泰國選手甲西迪打出經奇表現。（圖／達志影像／美聯社）