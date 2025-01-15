佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據外媒報導，佐佐木朗希的去向將在當地時間1月15日後確定，美國媒體圍繞著哪些球隊「仍在競爭」或「已經退出」爭奪戰這一話題。大多數媒體認為，洛杉磯道奇與聖地牙哥教士等美國西海岸球隊是最有可能的下家。

美國媒體《FanSided》的記者蘭達斯（Chris Landers）也關注佐佐木的動向。報導稱：「佐佐木與道奇、教士、紐約大都會、紐約洋基、芝加哥小熊、舊金山巨人以及德州遊騎兵等球隊進行了會談。最近，多倫多藍鳥也加入了候選名單，但競爭球隊的數量正逐日減少。」

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「在最終候選球隊中，佐佐木已開始向那些他不想簽約的球隊表明意向。有消息稱，他於13日下午拒絕了前往舊金山的提案，隨後大都會和洋基也相繼退出。紐約球隊的出局，進一步增強了佐佐木將加盟西海岸球隊的可能性。換句話說，佐佐木加入道奇幾乎已成必然命運。」

然而，蘭達斯記者也指出，如果佐佐木真的與被視為最大熱門的道奇隊簽約，可能會引發美國球迷的不滿。

「洛杉磯作為西海岸的強隊，同時是全美日本人口最多的城市。選擇擁有大谷翔平與山本由伸這兩位日本明星球員的道奇，無疑是一個合乎常理的決定。然而，作為可以與任何球隊簽約的佐佐木，若選擇道奇，將使這支本已強大的世界大賽冠軍球隊變得更加不可撼動。如果佐佐木真的加盟道奇，他可能會瞬間成為整個棒球界的『最大反派』。」