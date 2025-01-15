挑戰史上第一人！鈴木一朗得票率百分百　大聯盟名人堂將揭曉

▲世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟名人堂票選結果將於一週後出爐，官方X15日發布最新結果，截至一週前的開票率為38.8%。在152張已開票的選票中，鈴木一朗獲得了滿票支持，表現極為亮眼。

如果鈴木一朗最終全票入選，他將成為2019年李維拉之後的第二人，也是史上首位野手達成此壯舉。過去基特（Derek Jeter）因少1票、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）因少3票而未能全票入選的例子，讓人更加期待一朗能否打開歷史大門。

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除了鈴木一朗之外，目前已達到入選門檻的還有以下幾位選手：與一朗同年（2001年）登上大聯盟、累積251勝的CC·薩巴西亞（CC Sabathia）（92.8%），累積422次救援的左投手比利·瓦格納（Billy Wagner）（84.2%，今年為其最後一次資格年），以及擁有435支全壘打與312次盜壘的卡洛斯·貝爾川（Carlos Beltran）（79.6%）。另外，在樂天金鷲隊也有過活躍表現的瓊斯（Andruw Jones）則以74.3%緊隨其後。

美國棒球名人堂的資格規定為：選手必須在大聯盟累積超過10年的職業生涯，並於退休後經過5年才有資格參加評選。投票由在全美棒球記者協會連續10年以上的記者進行，每人最多可投10位選手，且獲得總票數75%以上支持的選手才能成功入選。究竟一朗是否能以全票創造歷史？其他選手是否也能如願以償？答案將於一週後揭曉。