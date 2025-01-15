捨美職選日職！火球男張峻瑋曝加盟軟銀背後原因　孫易磊給建議

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣19歲火球男張峻瑋剛加盟福岡軟銀鷹，1月6日赴日展開新人合體訓練。他以最快球速157公里著稱，談到捨棄美職而選擇日職的關鍵原因，是因為日職對細節的要求十分嚴謹，讓他認為很值得學習。

專門為日媒《Number》撰寫專欄的記者田尻耕太郎，日前在軟銀訓練基地訪問張峻瑋。文中提到，台灣棒球近年來進步顯著，去年秋天舉行的第3屆WBSC世界棒球12強賽中，台灣首度奪冠，顯示國家隊實力持續增強。2025年賽季，除了張峻瑋，還有多位台灣好手加盟日本職棒，包括火腿的古林睿煬、樂天金鷲的蕭齊，以及歐力士的陳睦衡。

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張峻瑋談到選擇日本職棒的原因時表示：「過去在國際比賽中，我也去過美國，看過那裡的環境。但我覺得日本更適合我，日本的職棒水準很高，對細節的要求也很嚴謹，真的很值得學習。」至於與其他同世代台灣選手的競爭，他則提到：「並不特別去意識誰是競爭對手，但我會努力早日升上一軍。」

福岡軟銀鷹隊的新秀球員共有18人，來自高中、大學及獨立聯盟，背景各不相同。儘管張峻瑋年僅19歲，但他已被分入大學生級別的訓練組別。「12月時我已經開始進行牛棚投球，大概達到7到8成的狀態來到日本。」張峻瑋表示，他並不急於展現實力，而是將強化體能、預防受傷作為首要目標。

同樣來自台灣的前輩孫易磊也提供建議。他曾對張峻瑋提到：「賽季中後期，體力透支會導致球速下滑。」因此，張峻瑋對於「建立足以支撐整個賽季的體能」格外重視。

為了即將到來的春訓做好準備，福岡軟銀鷹隊表示，目標是讓張峻瑋逐步適應日本職棒的節奏與環境。「目前的重點是適應日本和職棒的環境。練習菜單中也包含了台灣高中時期從未接觸過的核心肌群訓練。」張峻瑋在訪問中提到。