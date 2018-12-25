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HBL／松山1分氣走高苑　近5屆對戰9連勝

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▲▼ 松山李毓辰 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲李毓辰。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL男甲複賽，衛冕軍松山高中25日遇上高雄地主高苑工商，終場前克服8分落後發起反攻，並靠著李毓辰0.05秒關鍵罰球，最終以77比76險勝，收下B組複賽2連勝，且自103學年度至今對高苑9連勝。

第四節原本有8分落後的松山，由林勵帶起一波反攻，反以76比74領先，倒數5.4秒高苑毀掉林勵進攻，策動快攻由簡賀宇投進追平分，逼得松山喊出暫停。

松山暫停過後由許浩翔發邊線球，但被簡賀宇攔到，但連人帶球出界，此時剩4.6秒，松山再喊暫停，然後由林勵發球，傳給馬建豪最後一擊但未進，搶到球的李毓辰被犯規送上罰球線。

此時計時器顯示時間只剩0.05秒，李毓辰第一球不進，第二球頂住主場觀眾的鼓譟干擾投進，高苑王冠宇最後一擊失利，仍無法破除HBL對松山的不勝魔咒。

松山教頭黃萬隆表示，球員心態有點放鬆，賽後要好好檢討，林勵也應該要再多助攻，選擇自己上也沒有學長高國豪來得強勢，切進去閃閃躲躲，對手也感覺比較拚，球員還不太進入狀況。

高苑助理黃昶珽認為，領先的情況沒有把節奏控好，一領先想保住優勢，就把節奏放慢，加上身為地主很想贏，「有一點面子之爭，但後頭想維持住領先，反而失去高苑應該有的節奏。」

松山從103學年度起碰上高苑，在HBL交手至今都未曾輸過，尤其104與105學年度，複賽、8強到4強，都賞給高苑3連敗，25日松山再勝，是近5屆HBL對高苑取得對戰9連勝的紀錄。

▲▼ 松山高苑對戰紀錄 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL松山高中高苑工商
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