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HBL／普門、永仁強勢領跑　淡商意外2連勝

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▲▼ HBL永仁陽明 。（圖／記者洪偵源攝）

▲永仁二連勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL女甲預賽25日賽程結束，上屆冠軍普門高中與永仁高中都收下2連勝，戰績在A組領先，而近年進入戰力重建期的淡水商工，再以98比54擊敗永平高中後，取得B組2連勝，教頭陳美莉賽後也直呼意外。

25日最具話題性的對決，莫過於淡商與永平之戰，是複賽唯一出現的師徒對決，永平教頭陳佩欣95至97學年度是陳美莉在淡商的子弟兵，接掌永平兵符3年來，首度與昔日恩師對壘。

不過淡商不論訓練環境與球員素質上，都比永平好上許多，陳佩欣賽前也預估，永平要有每場輸30分的準備，而最終淡商也確實技高一籌，永平第二節僅拿到8分，最終苦吞2連敗。

由於戰力起伏較大，陳美莉認為2連勝在預料之外，加上前一場逆轉滬江所發生的失誤過多，過於急躁的問題依舊沒改善，「當教練就是這樣，永遠都不會滿意，都覺得還可以再更好！」

永仁上屆意外無緣4強，本屆捲土重來，陣容沒太多變動，且都是自家農場永仁國中班底一路上來，25日88比37大勝陽明，普門66比36大勝金甌，兩隊在A組都是2勝0敗。

永仁教頭時超傑說，上屆意外無緣4強不是壞事，球員頂著國中聯賽冠軍的光環，打得太順有點年少得志的感覺，為避免「大不幸」，挫折剛好成為養分。

同時時超傑也要灌輸全隊沒有主副將之分的觀念，在調度上教練團比較傷腦筋如何平均分配所有人上場時間，因為上次的教訓體會到板凳深度太重樣，調度交給教練，球員上場盡力舊好。

A組其他賽事方面，苗商88比64擊敗東泰，與金甌都是1勝1敗，東泰、陽明都是2連敗，B組南山86比53擊敗北一女，與淡商同為2連勝，滬江78比52擊敗南湖，和北一女同為1勝1敗，南湖、永平都是2連敗。

關鍵字： HBL普門高中永仁高中淡水商工
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