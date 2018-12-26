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企排／教練總說自己厲害　明星賽「主帥」也要下場啦！

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▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽將在29日登場。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業甲級排球聯賽開辦14年，即將在29日迎來史上首次明星賽，特別的是，這次賽事中首創「男女混排」，讓平時看來嚴肅的「資深教練們」也要下場打球，對此人氣王吳宗軒和人氣后陳怡如都表示期待，「教練長輩平常都說自己很厲害，終於能見真章！」

本次宛如「年末派對」的明星賽，首創男女混排表演賽，名單曝光後，不止有現役球員，許多資深教練都在名單之中，包括台電女排教練姚承杉、1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，以及2005世大運金牌鄧衍敏、2006杜哈亞運銅牌林靜怡等總教練都將重披戰袍、下場客串球員。

▲台電女排姚承杉。（圖／記者張克銘攝）

▲台電女排教練姚承杉。（圖／記者張克銘攝）

陳怡如笑說，自己很期待姚教練擔任舉球員，「教練們平時都說自己很厲害，自己當學生都沒機會看，這次終於有機會，想看看他們的身手如何！」

因為男女實力、力量不同，這次男女混排也有相關規定，取消男子優勢，「網高224公分，前排女生、後排男生編制，不輪轉，後排攻擊落地不得在攻擊線內，教練需要隨時準備下場。」

本次明星賽將在29日中午12點開放觀眾入場，14點女子明星賽先上演，接著16點則有男女混排表演賽，17點有抽獎及互動遊戲，18點半男子全明星賽，本次賽事僅有網路售票，門票將販售至28日晚上12點，「現場不售票。」

關鍵字： 企排明星賽男女混排
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