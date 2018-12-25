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企排／和球迷一樣期待　人氣后：明星賽能讓球員以己為傲

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▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽，人氣王吳宗軒、人氣后陳怡如。（圖／中華排協提供）

記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽今年首創明星賽，將在29日於台北體育館登場，對此剛剛當選為「人氣后」的極速超跑球員陳怡如表示，自己和球迷一樣期待，「過去只能在職籃、職棒看到的事，現在也搬到排球來了，會讓我覺得我以身為排球員為傲，對自己的角色更有認同及榮譽感。」

今年企排不止首創明星賽，還特別製作了專屬球衣和球員卡，當天現場還有互動遊戲及抽獎活動，期盼打造出排球人的「年末派對」，而期待明星賽相當久的陳怡如透露，自己看到球員卡的第一反應就是，「哇賽！太誇張了吧！」

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

陳怡如說，她從企排女排元年就加入，一直很期待能有明星賽的產生，今年終於辦成，且自己也參與其中，讓她有種夢想成真的感覺，「過去只有職籃、職棒才能看到明星賽，沒想到現在連排球都有，我覺得非常棒，因為這樣會讓球員以自己的身份為傲。」

「明星賽這樣的方式，真的可以讓球員對自己的角色有認同、榮譽感，」陳怡如說，讓她有種球員變球星的感覺以外，也會讓我可以很驕傲地跟別人說，我是運動員、我是排球員。」

至於接下來會不會想要拼一拼明星賽的MVP，陳怡如笑說，自己已經是人氣后，沒有遺憾了，MVP就隨緣吧。

▲▼台北世大運中華女排對日本,陳怡如。（圖／記者季相儒攝）

▲台北世大運陳怡如。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 企排明星賽陳怡如
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