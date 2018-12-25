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亞足賽／北韓39年沒小組出線　前主帥：這次是好機會

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▲北韓男足總教練Jørn Andersen。（圖／達志影像／美聯社）

▲前北韓男足總教練安德森。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月於阿聯開打，北韓這次特別續用本土主帥金永峻(音譯，Kim Yong-jun)，期盼能暌違39年再度小組出線，而前挪威籍主帥安德森(Jorn Andersen)認為，雖然這次北韓的小組賽較為艱難，但卻是很好的機會，增加球員們的國際經驗。

北韓過去在亞洲盃最佳成績為1980年的殿軍，不過自此以後就沒能再於小組出線，今年第五度取得亞洲盃資格，北韓與沙烏地阿拉伯、卡達、黎巴嫩同組，要出線並不容易，安德森說，「他們在一個非常艱難的小組中，但我覺得這是一個很棒的機會，過去我在帶領這支球隊加強他們身體及心理素質時，他們最棒的一點就是永不放棄。」

安德森於2016年5月起執教北韓，成為北韓史上第二位外籍教練，前一位則是1993年的匈牙利籍教練施薩奈(Pál Csernai)，安德森今年改與南韓的K聯盟仁川連簽約，而北韓則由35歲的金永峻帶領，金永峻曾在中國踢球，也參與過2010世界盃，只可惜小組賽三場都沒能上場。

▲▼ 東亞盃賽前記者會,朝鮮隊總教練,蒙古總教練。（圖／記者謝孟儒攝）

▲北韓主帥金永峻。（圖／記者謝孟儒攝）

雖然在剛剛於台灣舉辦的東亞盃資格賽中，金永峻沒能率領北韓闖進會內賽，不過北韓仍賦予他重任，期盼在明年的亞洲盃中，他能率隊殺進決賽，對此安德森持正面樂觀的的看法。

「北韓是非常刻苦的團隊，唯一的缺點就是缺乏國際賽經驗，不管是本土還是旅外的球員都沒什麼機會一起拚戰國際賽。」安德森說，他也舉例陣中有不少球星都有一定的水準，包括被義甲卡利亞里租借至義乙佩魯賈的韓光成、效力奧地利聖珀爾滕的朴光龍、日本J2聯盟東京綠茵的李榮直、效力425SC的前鋒金有成、安日范「他們都是本次盃賽中相當重要的球員。」

安德森認為，北韓能夠參與亞洲盃是非常重要的事，因為這是這個神秘國家少數會參與的國際賽，因此不管是在國內還是旅外的球員，都需要在這次比賽中獲取寶貴經驗。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足北韓男足挪威
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