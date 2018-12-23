亞足賽／南韓1日先和沙烏地熱身賽　本托：我們非奪冠最熱門

▲南韓國家隊。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年亞足聯亞洲盃賽事將從明年（2019）1月5日展開，其中南韓被分在C組，與菲律賓、大陸、吉爾吉斯同組，南韓足協20日公布23人正選名單中，包括熟悉的孫興慜、奇誠庸、趙賢祐都入選，南韓隊23日凌晨抵達阿聯酋之後，1月1日將先和沙烏地阿拉伯進行熱身賽。

南韓作為上一屆的亞軍，這屆入選的正選名單中多是熟悉的面孔，就有14人參與本屆俄羅斯世界盃，知名旅歐的3名球員孫興慜（英超熱刺）、奇誠庸（英超紐卡索聯）、李青龍（德乙波鴻）入選，以及亞運表現傑出的黃義助，葡萄牙籍總教練本托表示，「外界對南韓很多期待，但我們並不是奪冠的最熱門人選。」

在名單安排上選進了2名候補，包括21歲的浦頂製鐵的李振賢以及水原三星金俊亨，也都隨隊前往阿聯酋，本托提到，想要給這兩個人多一點機會。目前南韓隊都已經抵達阿聯酋，專心備戰1日開打的熱身賽，而旅歐的球員如李青龍等，則是在26日集合。

孫興慜和奇誠庸最晚會合，孫興慜將在1月13日結束英超對上曼聯的比賽後，才會和球隊會合，預計出賽16日對上大陸的比賽。南韓亞洲盃小組賽第一場將在7日對上菲律賓。

▼ 亞運男足,南韓隊。（圖／達志影像／美聯社）