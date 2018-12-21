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亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓正選名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

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▲亞洲一哥孫興慜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年亞足聯亞洲盃賽事將從明年（2019）1月5日展開，其中被分在C組的南韓，將要對上大陸、吉爾吉斯和菲律賓，不過效力於英超托特納姆熱刺的孫興慜，確定將在英超踢完1月13日（台灣時間14日凌晨）對戰曼聯的比賽後，才會回到南韓國家隊。

亞洲盃賽事將從明年1月5日開踢，24隊分成6組，南韓小組首戰1月7日對上菲律賓、11日對吉爾吉斯、16日碰大陸，不過為了放行孫興慜踢完亞運全程，以及9月兩場國家隊的友誼賽，熱刺當時和南韓足協協議，孫興慜將不參加亞洲盃小組賽前2場。

▼李青龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲李青龍。（圖／達志影像／美聯社）

南韓足協20日公布亞洲盃23人大名單，孫興慜作為中場主力也入選其中，而熱刺也在同一天公布消息，孫興慜將會在熱刺踢完1月13日對戰曼聯的比賽後，才會回歸南韓國家隊，因此在亞洲盃的初登場，很可能是小組賽第三場，1月16日對上大陸。

南韓23人大名單中，不乏在亞運熟悉的面孔，包括門將趙賢佑、前鋒黃義助、中場黃喜灿，以及知名旅歐的李青龍、前隊長奇誠庸，亞洲盃也是葡萄牙籍主帥本托接任的面臨的第一戰大賽，南韓上屆不敵澳洲收下亞軍，因此本屆勢必也為冠軍而來。

南韓23人正選名單如下：

門將：

金承奎、金鎮炫、趙賢祐

後衛：

金英權、鄭升炫、金玟哉、金文煥、金珍洙、洪喆、權敬原、李鎔

中場：

奇誠庸、李青龍、孫興慜、具滋哲、鄭又榮、黃仁範、黃喜灿、朱世鍾、李在城、羅相鎬

前鋒：

黃義助、池東沅

▼2018世足，奇誠庸。

▲▼2018世足，南韓vs墨西哥，貝拉（Carlos Vela）、奇誠庸（KI Sungyueng）。（圖／路透社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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