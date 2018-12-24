亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

▲南韓「美妝門將」趙賢祐。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

2019年亞足聯亞洲盃將在明年1月開打，上屆亞軍南韓本屆在多位世界盃球員包括孫興慜、奇誠庸、趙賢祐的帶領下成為奪冠熱門，而今年在世足賽爆紅的「美妝門將」趙賢祐豪言，自己若能上場絕對不會輕易丟球，目標就是瞄準暌違59年的冠軍。

今年世足賽中，身為南韓3號門將的趙賢祐先發上場，出乎球迷意料的同時，他也用自己的表現征服了全世界，多次上演神勇撲救球守護南韓球門，且因趙賢祐有一張常常保養而「白拋拋幼咪咪」的帥氣臉蛋，讓陸媒稱呼他為「美妝門將」，花美男的魅力可說是席捲全球。

▲趙賢祐顏值高、臉蛋白，在世足賽中表現驚艷一夕爆紅。（圖／達志影像／美聯社）



世足賽結束後，趙賢祐維持好狀態，接下來的亞運男足也幫助球隊奪冠、免除兵役，另外也帶領K聯盟母隊大邱FC一路過關斬將拿下南韓足總冠軍，挺進亞足聯冠軍聯賽(亞冠賽)，將在明年與中超廣州恆大交鋒。

2018年的趙賢祐可說是風光無限，接下來的亞洲盃他也信心滿滿，雖然要和其他兩位門金承奎、金鎮炫爭取先發位置，但趙賢祐表示，非常期待人生首次的亞洲盃，「不管是誰先發，都會為國家而努力，這次我抱著很大的決心出發，也為了不被淘汰而更加努力，我隨時準備好接受被進球的挑戰，但我絕對不會輕易丟球。」

▲趙賢祐將迎來生涯首次亞洲盃。（圖／路透社）



南韓過往在亞洲盃上曾獲得2次冠軍，不過已經是1956、1960年的往事，之後4度獲得亞軍、4度獲得季軍，近三屆的亞洲盃南韓都闖進4強，不過都沒能奪下最後冠軍。

本次亞洲盃分組賽，南韓與中國、吉爾吉斯、菲律賓同組，其中吉爾吉斯、菲律賓都是首次參加亞洲盃的國家，南韓即便小組前2場在沒有孫興慜情況下，順利在小組出線過關應不成問題。