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慶祝老鷹三連勝　林書豪發文：每一場我們都在變得更好

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▲林書豪微博發文。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪微博發文。（圖／翻攝自微博）

記者顏如玉／綜合報導

老鷹24日作客活塞，林書豪雖然前三節手感冰冷，但在末節決勝時刻卻展現「大心臟」，一人獨拿6分還搶下防守籃板，上場17分鐘就攻下10分、4助攻和3籃板，幫助老鷹以98比95險勝，迎來本季首度的3連勝，賽後林書豪特別在微博中發文慶祝，「三連勝，每一場我們都在變得更好！」

老鷹近期拉出一波3連勝，林書豪這3戰得分皆上雙，包括對巫師攻下16分、4助攻和3籃板，作客「林來瘋」發跡地麥迪遜花園廣場繳出11分、4助攻和5籃板，以及24日到汽車城踢館，僅上場17分鐘就拿下10分、4助攻和3籃板率隊取勝。

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪率老鷹拿下三連勝。（圖／CFP）

面對活塞林書豪前三節6投1中只有4分進帳，但他在末節最後4分05秒替補楊恩(Trae Young)上陣後，繳出關鍵表現，在被活塞追到僅1分差時，隨即殺到禁區拋投回敬2分，穩住老鷹軍心。

接著又從外線飛奔到籃下奮力搶下防守籃板，迫使對手使出犯規凍結時間，但林書豪也沒讓球迷失望，最後21秒4度站上罰球線都順利命中，最終幫助老鷹守住勝果。

拿下本季首度三連勝，林書豪賽後開心發文，po出一張對戰活塞的照片，表示每一場比賽都讓球隊變得更好，期盼能將氣勢延續下去，「三連勝，每一場我們都在變得更好！」

關鍵字： NBA老鷹林書豪三連勝
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