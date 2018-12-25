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企排／首創專屬球衣球員卡、男女混排　明星賽29日登場

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▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲左起企排明星賽人氣王吳宗軒、中華排協理事長王貴賢、人氣后陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

體育中心／綜合報導

企業甲級男女排球聯賽首屆全明星賽，29日將於台北體育館盛大登場。48名男女排球星組成的明星白及藍隊將一較高下，企排「教練們」也將重披戰袍，加入全台首見的男女混排表演賽。

此外，中華民國排球協會也特別準備明星賽專屬球衣及特製球員卡等多項限定獎項，將於互動遊戲與抽獎活動中送出，邀請球迷一起來享受這場年末排球派對。

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽紀念衫。（圖／中華排協提供）

中華民國排球協會理事長王貴賢表示，首屆明星賽是所有排球人的年末派對，不論球員或球迷，都能享受到不同於例行賽的獨特氣氛，「除了明星賽是一項創舉外，我們也將把賽事盈餘捐出做公益，希望球迷能多多進場觀賞，同時也幫助弱勢團體。」

本屆明星賽的人氣王吳宗軒及人氣后陳怡如今(25)日也穿上明星賽專屬球衣亮相。人氣后陳怡如去年缺席一年企排，今年回歸受到球迷的熱烈歡迎，談起首次的明星賽十分興奮，「跟隊友有私下討論，會打一些跟平常不一樣的球，安排一些特別橋段，還請球迷多多期待。」

「男女混排表演賽」名單也同步公布，包括台電女排教練姚承杉、1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，以及2005世大運金牌鄧衍敏、2006杜哈亞運銅牌林靜怡等總教練都將下場客串球員。

吳宗軒表示，知道教練們平常都有在訓練，上場絕對不成問題。他本人也很期待能藉著明星賽，趁機和學長們進行平常做不到的對決，定幾顆漂亮的三米球給球迷看。

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／中華排協提供）

▲企排明星賽球員卡。（圖／中華排協提供）

除了精彩的場上對決，大會也準備了互動遊戲與抽獎活動，獎品包括明星賽專屬球衣、王朝大酒店餐券及特製明星賽球員卡等多項獎品，憑入場票券就可參加抽獎。

其中明星賽訂製款專屬球衣，在48名企排明星款之外，還有8名企排教練的限定款，28件將進行現場抽獎，另外28件則會透過網路競標，競標所得也將捐出做公益。

12月29日企排明星賽門票，現正在拓元系統(https://tixcraft.com/activity/detail/18_IGNITE)熱賣中，門票將販售至28日晚上12點，現場不售票。

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲吳宗軒、陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 企排明星賽吳宗軒陳怡如
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