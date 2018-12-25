運動雲

> >

企排／打球很帥又很有愛　人氣王吳宗軒最愛C羅

ETtoday運動雲

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

▲吳宗軒表示自己的偶像是C羅。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

自企業排球聯賽9年就加入的「黃金左手」吳宗軒，在今年首度舉辦的明星賽票選活動中，以破萬票數當選「人氣王」，兼具顏值實力的他透露，自己的偶像其實是足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)，「我覺得他打球很帥，又很愛小孩子，很喜歡他散發出來的氣息，想向他學習。」

▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如、理事長王貴賢。（圖／記者顏如玉攝）

▲明星賽人氣王吳宗軒、人氣后陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）

現就讀臺師大碩三的吳宗軒，在大專盃時，就因擁有拽氣的外表和出色的球技受到歡迎，來到企排後人氣更增，今年更是直接當選「人氣王」，不過他卻預告本次企排將是自己最後一季，未來師大畢業後可能會尋求工作，吳宗軒說，「可能走教練，也可能往國外發展吧，目前對南韓是蠻有興趣的，因為我們實力也快追上他們。」

吳宗軒自選入成人隊後，幾乎所有國際賽都打過，今年首度入選亞運正選名單，就助隊睽違20年闖進4強，可惜2比3不敵南韓，但最終仍擊敗卡達收下一面獎牌。

中華隊主力副攻手，吳宗軒透露自己的偶像卻不是排球界的人，而是足球界的男神C羅，「就是覺得他很帥，打球很帥、身材又好，又很愛小孩子，感覺很有愛，我平時都會追蹤他的IG，想要學習他身上散發出來的氣息。」

▲C羅(Cristiano Ronaldo)。（圖／路透社）

▲C羅。（圖／路透社）

關鍵字： 企排明星賽吳宗軒C羅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

C羅助威尤文圖斯義甲不敗！　今年22場完封還寫歐洲紀錄

企排／明星賽最想跟球迷互動　陳怡如：安排橋段先保密

企排／首創專屬球衣球員卡、男女混排　明星賽29日登場

亞足賽／北韓39年沒小組出線　前主帥：這次是好機會

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳盈駿砍8分　楊敬敏12+4助勝

2輔大傷兵加年輕班底踢平南華

3新明曾子祐開轟　名古屋無力反撲

4企排人氣后：明星賽讓球員以自己為傲

5豐田兩分砲讓學弟日本大阪臣服

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4不要再借場地　當務之急興建訓練基地

5灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366