企排／打球很帥又很有愛　人氣王吳宗軒最愛C羅

▲吳宗軒表示自己的偶像是C羅。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

自企業排球聯賽9年就加入的「黃金左手」吳宗軒，在今年首度舉辦的明星賽票選活動中，以破萬票數當選「人氣王」，兼具顏值實力的他透露，自己的偶像其實是足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)，「我覺得他打球很帥，又很愛小孩子，很喜歡他散發出來的氣息，想向他學習。」

▲明星賽人氣王吳宗軒、人氣后陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）



現就讀臺師大碩三的吳宗軒，在大專盃時，就因擁有拽氣的外表和出色的球技受到歡迎，來到企排後人氣更增，今年更是直接當選「人氣王」，不過他卻預告本次企排將是自己最後一季，未來師大畢業後可能會尋求工作，吳宗軒說，「可能走教練，也可能往國外發展吧，目前對南韓是蠻有興趣的，因為我們實力也快追上他們。」

吳宗軒自選入成人隊後，幾乎所有國際賽都打過，今年首度入選亞運正選名單，就助隊睽違20年闖進4強，可惜2比3不敵南韓，但最終仍擊敗卡達收下一面獎牌。

中華隊主力副攻手，吳宗軒透露自己的偶像卻不是排球界的人，而是足球界的男神C羅，「就是覺得他很帥，打球很帥、身材又好，又很愛小孩子，感覺很有愛，我平時都會追蹤他的IG，想要學習他身上散發出來的氣息。」

▲C羅。（圖／路透社）