企排／明星賽最想跟球迷互動　陳怡如：安排橋段先保密

▲企排明星賽，「人氣后」陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

企業排球聯賽舉辦至今14年，今年終於首度促成明星賽，將在29日於台北體育館盛大展開，不只球迷，就連球員都好期待，透過網路及現場票選榮登「人氣后」極速超跑陳怡如表示，自己看過國外的明星賽都玩得很有趣，所以也有和隊友討論，「至於安排什麼橋段，就先保密，球迷到場就會知道了。」

本次票選活動中，得分后競爭激烈，最初為陳姿雅穩居龍頭，但陳怡如後來急起直追，最終以破萬票數當選人氣后，對此她表示相當感謝球迷的支持，「我從很久以前就聽說要辦明星賽了，今年終於辦成了非常開心，我去年離開一年、今年才回來企排，就能當選人氣王也非常榮幸。」

▲人氣王吳宗軒、人氣后陳怡如。（圖／記者顏如玉攝）



明星賽娛樂性質高，有表演賽的感覺，陳怡如說，她不會擔心比賽會因此無趣，「女排雖然不如男排刺激，但女生的比賽就好看在『纏鬥』，還有女生都愛尖叫，我想球迷也喜歡看我們瘋瘋癲癲吧！」

陳怡如說，她過去看過南韓聯賽、日本聯賽的明星賽，「之前看過有球員比到一半在中場跳舞過，還有日本的球員打一打吵架、沒想到突然來個接吻，都非常有趣，而因為我是原住民，我身邊也有朋友提議說要不要穿原住民服裝跳舞進場之類的。」

屆時活動中到底有什麼橋段？陳怡如神秘地說先暫時保密，「我最想做的就是跟球迷互動，所以也希望到時候球迷能進場，跟我們一起分享喜悅。」