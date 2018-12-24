CBA／劉錚覺醒生涯第三度30+　陸媒讚：寶島飛刀續上了

▲劉錚單場轟31分本季新高、生涯第三度30+ 。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

西進中國第三個賽季，效力廣廈的劉錚在23日晚間面對同曦時，一人狂轟31分創下本季新高，這也是他在CBA生涯第三度得分超過30分，賽後陸媒特別撰文稱讚，認為他已經接過「野獸」林志傑的棒子，頂替上球隊最需要的位置，「寶島飛刀又續上了！」

此役面對同曦，劉錚上場38分鐘從首節就有所表現，先是反手上籃，接著又識破對手傳球、單刀直搗禁區得分，為球隊擴大領先優勢，來到第三節雙方戰到52分平手時，劉錚再度站出來，底角獲得機會出手得分，率廣廈反超比分進入末節。

儘管劉錚在關鍵時刻命中三分，但單槍匹馬的他卻難敵同曦五人得分上雙，最終以103比106吞敗，不過本場比賽劉錚表現亮眼，讓陸媒特別大讚他「像極了自己的隊友林志傑」，每每在關鍵時刻都能扮演關鍵先生，全場拿下31分還外帶6籃板及5助攻，只可惜這個紀錄之夜卻以敗戰告終。

本賽季劉錚出賽21場、場均上場26.2分鐘，能貢獻10.1分3.9籃板及1.9助攻，其中得分、助攻都是CBA生涯最高，相比場均已經不再年輕、只有5分1.8籃板1.4助攻的林志傑，劉錚顯然正接過林志傑的棒子，頂到球隊需要他的位置上，同時也給予林志傑更多休息時間，為衝擊個人生涯首冠做準備。

▲劉錚展現接班野獸的氣勢，連陸媒都稱讚 。（圖／CFP）