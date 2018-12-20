CBA／林志傑、陳盈駿首度交鋒　野獸小勝一籌帶走勝利

▲林志傑拿下8分、3助攻。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第21輪賽事19日廣州主場交手廣厦，廣州本場比賽只有斯貝斯（Marreese Speights）一個外援出戰，並且在下半場出現當機的情況下，終場廣州以88比102主場敗給廣厦。效力廣州的陳盈駿攻下8分、3助攻；廣厦林志傑也攻下8分、3助攻、劉錚則拿到7分、2助攻。

比賽一開始，廣州郭凱就先在外線命中首開紀錄，西熱力江也穿針引線的帶領廣州打出一波11比0的開局，廣厦則是靠著外援福特森（Courtney Fortson）罰球首開紀錄，首節廣州以29比21領先廣厦。

次節，斯貝斯先是以中距離跳投得分，隨後福特森立馬還一記中距離，廣厦外援博洛西斯（Ioannis Bourousis）命中三分，斯貝斯也不甘示弱的回敬三分，單節廣厦靠著雙外援的優勢下一度將比分反超，不過廣州本土球員打進幾球要回領先，半場結束廣州50比47領先。

▲廣州本場只靠著單外援斯貝斯（右）苦撐。（圖／CFP）



易籃再戰，斯貝斯先是在籃下要到2分，不過廣厦胡金秋也不甘示弱的討回2分，隨後兩隊進攻產生當機現象，廣厦靠著福特森展開追分，第三節末段廣州靠著陳盈駿一波三分打止血，不過該節讀秒階段林志傑把握對手失誤機會投進三分外線，該節廣厦打出21比14的攻勢，將比分反超為68比64。

末節一開始博洛西斯先是連砍6分，斯貝斯則以三分球命中緊咬，隨後林志傑空手切入上籃取得2分，僅靠著斯貝斯搶分已經打得辛苦的廣州，又傷了孫銘徽，最終廣州也被廣厦一路拉開，終場以88比102不敵廣厦。

▲劉錚防守陳盈駿。（圖／CFP）



陳盈駿今天先發上陣，出賽37分鐘，拿到8分、3助攻，不過投籃命中率不佳14投僅3中；林志傑本場比賽也是先發上陣，出賽27分鐘，同樣拿到8分、3助攻外加1次阻攻，不過命中率為6投3中較為理想，劉錚則是板凳出發上場30分鐘，拿到7分、2助攻、1抄截、1阻攻，投籃命中率是高效的5投3中。

本場比賽是陳盈駿首次與林志傑在CBA同場交手，雖然兩人同樣拿下8分3助攻，不過林志傑投籃命中率較高，外加球隊贏球，因此這回合看起來是「野獸」稍佔上風。兩隊本賽季還有1次交手，將在明年3月7日廣厦主場進行。