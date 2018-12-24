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CBA／接班野獸！劉錚怒砍31分扮關鍵先生　廣廈惜3分敗

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▲廣廈劉錚。（圖／CFP）

▲廣廈劉錚爆氣砍31分本季新高。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

廣廈坐鎮主場24日迎接來犯的同曦，劉錚展現接班「野獸」林志傑的氣勢，屢屢扮演關鍵先生幫助球隊超前比分，整場比賽上場38分鐘爆氣怒砍31分創本季新高，還外帶6籃板及5助攻，可惜廣廈最終卻敗在失誤，以3分之差葬送勝利。

此役雙方互有領先，劉錚在首節就有所表現，先是反手上籃，接著又識破對手傳球單刀直搗禁區得分，為球隊擴大領先優勢，來到第三節雙方戰到52分平手時，劉錚再度站出來，底角獲得機會出手得分，為廣廈反超比分進入末節。

此時劉錚與隊友三分連發打停同曦，不過暫停過後卻難有建樹，廣廈仍是持續握有領先，劉錚更是幫助球隊擴大比分差距，但這時同曦在外援的帶領下打亂廣廈節奏逼出多次失誤，最終以106比103、3分之差帶走勝利。

▲▼ 林志傑。（圖／CFP）

▲面對同曦林志傑僅上場2分鐘。（圖／CFP）

本場比賽最受到矚目的非劉錚莫屬，表現神似隊友林志傑，屢屢在關鍵時刻建功，展現出接班的氣勢，而他本季至今場均上場26.2分鐘，能貢獻10.1分3.9籃板及1.9助攻，得分和助攻都是他在CBA生涯的新高，也讓已經36歲的老將林志傑有更多時間休息，為衝擊生涯首冠做準備。

此役同曦以外援楊恩(Joseph Young)砍37分最高，而廣廈部分，除了劉錚外，外援福特森(Courtney Fortson)也有12分10籃板12助攻大三元的貢獻，博洛西斯(Ioannis Bourousis)則是13分13籃板，本土球員胡金秋進帳18分10籃板。

關鍵字： CBA旅外台將廣廈林志傑劉錚
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