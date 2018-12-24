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大馬羽球今年僅奪2冠表現慘淡　李宗偉自責盼盡快復出

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▲▼2018全英羽球公開賽,全英賽,李宗偉。（圖／路透社）

▲李宗偉對於大馬今年成績感到擔憂。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

身為羽球強權的馬來西亞，今年卻表現慘淡，年終賽結束後最新世界排名出爐，僅混雙有陳炳順／吳柳螢排名世界前五，其他四項目的前十都沒有大馬選手，讓仍在養病的李宗偉相當擔憂，更表示自責，期盼自己明年能盡快復出，為2020東京奧運努力。

2018年中，大馬雖然在3月的大英國協運動會中勇奪2金，但卻沒有達到預期的3金目標，接下來的巡迴賽中，大馬也僅有李宗偉拿下大馬公開賽男單金牌，以及吳順發／賴潔敏獲得新加坡公開賽混雙冠軍，整季只有兩座冠軍，最近剛結束的廣州年終賽更是只有2隊混雙獲得參賽資格，卻只能止步小組，成績不如預期。

▲▼2018年大英國協運動會,馬來西亞混雙,吳柳螢,陳炳順。（圖／路透社）

▲馬來西亞混雙陳炳順／吳柳螢。（圖／路透社）

不僅成績不佳，近來更有多位好手宣布退出國家隊，包括混雙陳炳順／吳柳螢、男雙吳蔚昇／陳蔚強等，雖然大馬羽協對於資深球員退出、給年輕球員機會表示樂觀，但李宗偉卻對該狀況表示擔憂。

李宗偉談及今年大馬的成績，認為整體水平上不來，成績一落千丈，且球員的效率和狀態也堪憂，而自己現在也因為生病無法幫助國家，雖然正在慢慢康復，但仍對自己感到相當失望，希望能盡快復出，「希望我能在2019年復出，這是很重要的一年，因為要開始搶奧運積分，我也期待看到年輕球員展現鬥志，讓大馬再度成為羽球強國。」

關鍵字： 馬來西亞李宗偉
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