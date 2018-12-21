CBA／陳盈駿7分3抄截　福格50分廣州踢館浙江

▲陳盈駿。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣州客場挑戰浙江雖然一度陷入落後，但小外援福格(Kyle Fogg)狂轟50分外加10籃板，以一己之力搞垮浙江，終場98比91拿下勝利，陳盈駿貢獻7分3抄截。

廣州首節前半段都保持領先，陳盈駿在首節中段上場，不過並沒有太多持球進攻機會，依舊是小外援福格一球在手。不過廣州末段進攻效率不佳，分數被浙江追過反倒19比24落後進入第二節。次節廣州以3後衛開局，陳盈駿在右邊底角沒人跟防，快速出手投進外線。

中間下場經過短暫休息，陳盈駿在第二節末段再度上場，不過先在禁區補防對手切入時賠上犯規，同樣沒有太多進攻機會，上半場結束廣州44比52落後。下半場廣州將比分追上靠著福格一己之力對付浙江，雖然整場外線僅12投3中，但福格切入也非常犀利，50分10籃板8助攻差點完成大三元。

浙江外援鄧蒙(Marcus Denmon)讓場上下起三分雨外線14投8中貢獻38分，但完全被福格蓋過。不過廣州僅有福格，和貢獻16分的後衛西熱力江得分上雙。陳盈駿替補31分鐘並沒有太多進攻機會，全場僅8次出手但命中率5成，貢獻7分1籃板1助攻還有全隊最多3抄截。

▲福格。（圖／CFP）