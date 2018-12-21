CBA／林志傑3記外線11分　福特森大三元廣廈遭逆轉吞敗

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈21日挑戰深圳主場，雖然上半場在博洛西斯(Ioannis Bourousis)外線開火帶領下領先，但在第三節進攻當機，加上深圳拜克斯（Dwight Buycks）和伯顿（KennyBoynton）都拿下28分，最終廣廈遭逆轉103比113輸球。

林志傑在一開賽就在受到防守壓迫的情況下投進外線，為廣廈首開紀錄。不過隨後一次運球中發生失誤，遭到對手小外援抄球，隨後在第一節中段下場。隨後劉錚替補上場有快攻上籃的表現，但也出現過一次放槍。廣廈首節外線命中率不算太高，但依舊多點開花領先深圳。

不過第二節廣廈放上博洛西斯之後雙外援頻頻打鐵，福特森遭受嚴防也沒能送出助攻，深圳開始急起直追。林志傑隨後上場外線不進，但走位經過底線遭對手犯規暗算擊倒，廣廈靠著福特森的自行突破上籃和外線打破得分荒。接著博洛西斯連續投進外線，胡金秋中距離命中要回領先。半場前讀秒階段，林志傑收獲福特森助攻投進外線，52比44領先。

下半場劉錚在場上一次試圖從對手身後賞火鍋，卻被買犯完成2+1。廣廈進攻當機荒腔走板，博洛西斯內線走步又被蓋火鍋，李京龍外線也熄火被深圳追上。深圳雖然外線手感不佳，但在本節多次切入得手，追過82比76反倒取得領先。

第四節深圳靠著反擊和連續的外線取分，把領先拉開到雙位數。因為進攻沒能奏效集體當機，林志傑也獲得較多上場時間，不過他在下半場外線手感並不好。除了在外線等待機會，林志傑也嘗試切入分球到外線，但並沒有直接進攻籃框。最終廣廈未能逆轉戰局，最終103比113敗給深圳。

此役林志傑上場上場27分鐘，外線7投3中拿下11分3籃板3助攻。劉錚替補登場24分鐘8分2籃板2助攻，本戰沒有抄截演出。博洛西斯21分6籃板，福特森24分11籃板11助攻大三元。

▲福特森 。（圖／CFP）