中職／仲裁單位多年形同虛設　吳志揚：絕非故意不運作

▲中職會長吳志揚。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中職仲裁委員會成立於民國78年，但多年沒有運作，聯盟決定重新聘任5位仲裁委員，加以活化仲裁委會組織。聯盟會長吳志揚強調，仲裁委員會成立多年，「絕對沒有故意不運作」，只是近幾年沒有接到相關案件。

委員會職棒元年前一年成立，案件寥寥可數，至今20餘件案子遞送，僅有5件做成仲裁判斷，而原先中職仲裁委員會成員包括林華韋、賴山水、賴浩敏、陳楷模、前體育司長簡曜輝，其中前體育司長簡曜輝已經生病離世，而前司法院長賴浩敏先前請辭。

義大犀牛（富邦悍將前身）2015年與釋出球員林英傑、林其緯造成減薪糾紛，雙方欲透過聯盟仲裁機制協調，但當時中職無會長、加上仲裁委員不足，導致最終改由法院訴訟。

對於委員會多年沒有運作、形同虛設，吳志揚說：「仲裁單位沒有故意不運作，只是沒有接到案子，我唸法律，也想把制度弄好。」

中職今天公佈新聘仲裁委員名單，此次在遴選委員之前先與球員工會協商，取得共識後邀請4個外部公正單位推薦人選，另由聯盟與工會共同推薦一名體育行政專業人士方式，吳志揚親自授證，表示即日起開始運作。

吳志揚表示，仲裁委員會負責範圍沒有限制，包括薪資仲裁，但雙方仍對仲裁結果不服，可以進一步經由法律途徑爭取自身權益。至於未來是否有望比照大聯盟設立一套相關仲裁制度，吳志揚說，要設立相關制度，也需要與工會一同討論。