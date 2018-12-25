中職／新聘仲裁委員即日起運作　5名委員大有來頭

▲中職會長吳志揚以及新任仲裁委員陳一（左起）、洪偉勝、林振煌、陳志光、陳雲蓮。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中職25日公佈新聘仲裁委員名單，並由會長吳志揚親自授證，聯盟此次在遴選委員之前先與球員工會協商，取得共識後邀請4個外部公正單位推薦人選，另由聯盟與工會共同推薦一名體育行政專業人士方式，5位委員大有來頭，包括前體委會副主委陳雲蓮。

原先中職仲裁委員會成員包括林華韋、賴山水、賴浩敏、陳楷模、前體育司長簡曜輝，其中前體育司長簡曜輝已經生病離世，而前司法院長賴浩敏先前請辭，為了讓仲裁委會組織活化，發揮委員會效果，因此聯盟聘任5位新任仲裁委員。

聯盟今天召開新聘仲裁委員公佈記者會，吳志揚逐一介紹委員，台北市律師公會推薦縱橫法律事務所律師林振煌將擔任主任委員，另外台北市會計師工會推薦工會副理事長陳志光，台灣運動休閒法學會則以秘書長洪偉勝律師為代表，台灣體育運動暨娛樂法學會陳一，為金澤大學法科大學院客座教授；體育行政專業人士為前體委會副主委陳雲蓮。

依據中職規章仲裁委員會主要目的在於解決球團與球團之間、球團與球員之間可能發生之任何爭執，或互相發生不能順利解決之問題，必須提請超然之機構加以仲裁，以作為遵循之依據，仲裁委員必須立場超然、客觀、公正以及學有專長、社會知名等條件，仲裁委員直屬於會長，是榮譽無薪職，需不定期開會，僅支領車馬費。

吳志揚表示，仲裁委員是直屬於會長，理應直接聘任，但聯盟希望做出的裁決公正客觀，這一次也特別和球員工會協商決定人選，且即日起開始運作。