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大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（一）　美聯東區篇

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▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物。

美東區：

紅襪：健康
紅襪在今年拿下相隔5年的世界大賽冠軍，這支衛冕軍在休賽季並未進行太多補強，對於目前陣容十分滿意，也自信明年能夠再次競爭世界大賽，所以對於紅襪來說，最大願望就是球員健康，唯有球員保持健康，才能確保球隊有足夠的戰力去挑戰二連霸。

洋基：世界大賽冠軍
看著同區世仇紅襪隊拿下世界大賽冠軍，洋基顯然很不是滋味，球隊上一次奪冠已經是9年前，對於苛刻的洋基球迷和高層來說，若10年沒有奪冠就好比如同小熊「山羊魔咒」這般長久難熬，所以洋基最想要的聖誕禮物就是拿下世界大賽「冠軍」。

▲2018美聯分區戰G1,基襪大戰,洋基維特（Luke Voit）攻破紅襪牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基上次奪冠已是2009年。（圖／達志影像／美聯社）

光芒：新球場
光芒一直想要一座新球場，但今年提出要在伊伯市（Ybor City）建新球場的計劃確定破局了，考量原有的純品康納球場進場人數少，年年在大聯盟入座率排行倒數，使得光芒渴望搬新家，如果能確定新球場地點，就是光芒隊最好的禮物了。

藍鳥：重換分區
大聯盟目前編制為每分區5支球隊，主要按地域性及傳統來分配，藍鳥別無所求，最想要的肯定是換新分區，年年在素有「美東火藥庫」之稱的分區拚搏，前面總有紅襪、洋基兩大豪門卡位，若換到美聯中區，藍鳥參與季後賽的機率肯定將大幅提升。

金鶯：清掉戴維斯爛約
金鶯今年47勝115敗寫下隊史最爛戰績，大家可能都以為金鶯最想要的是拿下更多勝利，但事實上，金鶯最想要的禮物不是勝場數，而是如何清掉戴維斯（Chris Davis）的爛約，合約直到2022年到期，每年都將支付1700萬美元年薪，其中還有4200萬美元是延遲給付，一直到2037年為止，金鶯都需要付錢給戴維斯。

▲金鶯戴維斯(Chris Davis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯戴維斯(Chris Davis)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟美東洋基紅襪
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