陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

台灣旅美左投陳偉殷與馬林魚的5年約走到第4年；2019年年薪達到2000萬美元，約6.2億台幣，生涯年薪首度突破2000萬美元大關，成為全隊最高薪，在大聯盟與小熊日籍投手達比修有並列第35名，兩人在亞洲選手中位居第3。

陳偉殷2016年與馬林魚簽訂一紙5年8千萬美元合約，今年年薪1800萬美元，2019年合約將生涯首度突破2000萬美元大關，2020年則是合約最高峰的2200萬。此外，2021年合約為「雙向選擇權」，必須達到2020年球季180局投球，或是2019-20兩季合計360局，加上2020年球季結束時不能在傷兵名單之中，才會執行這一年的1600萬合約。

根據美國「Spotrac.com」統計，大聯盟合計40人明年年薪至少2千萬美元，國民隊投手「天才小史」（Stephen Strasburg）以3833萬美元居冠，相當於11.8億台幣，薛澤（Max Scherzer）則以3740萬美元居次，11.5億台幣，排名第3則是響尾蛇投手葛蘭基（Zack Greinke），年薪高達3450萬美元，約10.6億台幣。天使「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）2019年年薪3405萬美元，約10.5億台幣，排名第4，同時是野手最高薪。

陳偉殷本季先發26場，拿下6勝12敗，防禦率4.79的成績，2019年年薪衝到2千萬美元，將是全隊最高薪，在MLB排名第35，洋基田中將大以2200萬年薪在亞洲球員稱霸，遊騎兵韓籍重砲手秋信守則以2100萬美元居次，陳偉殷與達比修並列第3。