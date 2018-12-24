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喬治近三戰117分卻失手最後一擊　灰狼威金斯致勝上籃

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▲▼灰狼威金斯(Andrew Wiggins)。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼威金斯(Andrew Wiggins)攻下30分。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃琮舜／綜合報導

雷霆今(24)日在主場迎戰灰狼，連兩戰攻下43分的喬治(Paul George)在此戰延續手感攻下31分，但在最後一波進攻時球沒拿穩倉促出手未進，灰狼靠著威金斯(Andrew Wiggins)本季新高30分加終場前14.3秒的致勝上籃以114比112險勝雷霆。

上一戰因腳傷缺席整個下半場的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)此戰高掛免戰牌，加上先發控衛提格(Jeff Teague)預計將缺席7到10天，灰狼此戰用小將瓊斯(Tyus Jones)頂替先發，威金斯首節扛起得分重任攻下15分率灰狼在守節打完就取得10分領先，第二節雷霆急起直追，葛蘭特(Jerami Grant)4分17秒的三分球率雷霆反超，單節打出38比18的攻勢。

▲▼雷霆喬治(Paul George)。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治(Paul George)三戰合計攻下117分。（圖／達志影像／美聯社）

下半場灰狼在奧克基(Josh Okogie)和威金斯的帶領下在第四節中段還取得10分領先，喬治2分45秒的跳投將比分追平，雙方交替得分，薩里奇(Dario Saric)底角三分命中讓灰狼取得1分領先，衛斯布魯克隨後上籃得手，威金斯14.3秒的上籃也成功再次反超。

▲威金斯致勝上籃。

雷霆的阿賓尼斯(Alex Abrines)跳投沒進，威金斯2罰中1給雷霆最後一波進攻，喬治沒有接好發球倉促出手沒進，讓雷霆以2分飲恨。

威金斯砍下本季新高30分但最後一節失手4次罰球差點讓球隊輸球，唐斯18分5籃板6助攻，薩里奇板凳出發貢獻關鍵三分球在內的10分。雷霆除了喬治之外，衛斯布魯克拿下23分11籃板10助攻的大三元，最後2分鐘內3次切入都得手差點能讓雷霆獲勝，葛蘭特則攻下14分。

▲雷霆灰狼之戰全場精華。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA威金斯喬治灰狼雷霆
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