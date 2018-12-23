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米歇爾關鍵罰球失手　喬治單節砍22分超過爵士全隊

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▲▼雷霆喬治(Paul George)。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治(Paul George)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

爵士主場面對雷霆，米歇爾(Donovan Mitchell)在最後1.5秒落後2分時獲得2罰機會，但他在關鍵時刻2罰僅中1，讓雷霆以1分之差險勝，喬治(Paul George)在這場比賽繳出43分14籃板6助攻外帶5抄截的全能成績，其中光是第三節就攻下22分比爵士全隊的20分還多。

首節打完領先6分的爵士，在第二節一度領先到達13分，但是在喬治3分27秒的跳投命中後遭到追平，隨後米歇爾在第二節後段攻下6分讓爵士半場打完仍保有3分領先。第三節完全成為喬治的個人秀，包含4記三分球在內攻下22分率隊打出35比20的攻勢反超比分。

▲喬治單節22分。

決勝節衛斯布魯克(Russell Westbrook)命中率極差，讓戈貝爾(Rudy Gobert)率隊將比分不斷拉近，終場前47.2秒米歇爾的上籃讓兩隊差距僅剩2分，下一波進攻米歇爾抄截成功但又被抄回，衛斯布魯克嘗試三分球未進，爵士掌握球權後，米歇爾切入上籃時遭衛斯布魯克犯規，但是關鍵的2罰僅中1，爵士1分飲恨。

衛斯布魯克全場17投僅3中攻下8分表現不佳，但仍傳出9次助攻並抓下12顆籃板。連同此戰兩戰合計攻下86分的喬治則在賽後替他緩頰表示，「衛斯布魯克是我的堅強後盾，他為球隊做出犧牲，對手本來很有可能追平，但他的防守表現非常關鍵。」

米歇爾雖攻下20分卻錯失關鍵罰球，盧比歐(Ricky Rubio)則是傳出本季新高的14助攻另攻下12分，禁區悍將戈貝爾(Rudy Gobert)則繳出20分10籃板的成績。

▲爵士VS雷霆最後1分鐘片段。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒)

關鍵字： NBA米歇爾喬治雷霆爵士
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