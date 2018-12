米歇爾關鍵罰球失手　喬治單節砍22分超過爵士全隊

▲雷霆喬治(Paul George)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

爵士主場面對雷霆,米歇爾(Donovan Mitchell)在最後1.5秒落後2分時獲得2罰機會,但他在關鍵時刻2罰僅中1,讓雷霆以1分之差險勝,喬治(Paul George)在這場比賽繳出43分14籃板6助攻外帶5抄截的全能成績,其中光是第三節就攻下22分比爵士全隊的20分還多。

首節打完領先6分的爵士,在第二節一度領先到達13分,但是在喬治3分27秒的跳投命中後遭到追平,隨後米歇爾在第二節後段攻下6分讓爵士半場打完仍保有3分領先。第三節完全成為喬治的個人秀,包含4記三分球在內攻下22分率隊打出35比20的攻勢反超比分。

Paul George (39 total) pours in 22 3rd quarter PTS for the @okcthunder! #ThunderUp pic.twitter.com/8JaXrWztZ6