老大再現　巫師布萊恩14投全中砍31分史上最年輕

▲巫師小將布萊恩（Thomas Bryant）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

巫師23日以3度延長賽辛苦擊敗太陽，陣中21歲小將布萊恩（Thomas Bryant）全場14投14中全場繳出31分、13籃板成績，不但延長賽豪取16分助巫師獲勝更成為聯盟23年來以14投14中寫下100%命中率的第五位及最年輕球員紀錄。他此役爆炸性表現與湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）相同的姓氏也獲球迷以「老大再現」與「老大退而不休」等留言稱讚。

聯盟史上14投14繳出100％命中率的球員是上古神獸張伯倫（Wilton Chamberlain）為首，近年則以1995年的超音速名人堂後衛佩頓（Gary Payton）寫下，當時佩頓是以27歲之齡留下此數據，布萊恩則以21歲成為此紀錄中最年輕球員。

布萊恩來自印地安納大學，於2017年獲猶他爵士隊以第二輪第42順位選中，但他隨後被交易至湖人，菜鳥球季僅出賽15場以上場時間4.8分鐘繳出1.5分、1.1籃板成績後就湖人遭釋出。

Thomas Bryant (career-high 31 PTS, 13 REB) shoots a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards triple overtime victory! #DCFamily



The only player in @NBAHistory to record a game with 15 or more field goals made without a miss is Wilt Chamberlain. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QkEAKSVb7r — NBA (@NBA) 2018年12月23日

▲巫師布萊恩全場14投14中繳出31分、13籃板。

布萊恩於該季加盟發展聯盟南灣湖人隊，他繳出場均23.1分、8.6籃板、2.4助攻、1.7阻攻成績後入選發展聯盟第一隊，今年夏天就獲巫師簽約，他於本季繳出場均6.2分、4籃板成績，此役之前最高得分也有16分、9籃板、1助攻、1抄截、1阻攻表現。

布萊恩進入12月份場均時間有略增趨勢，曾有3場以上超過20分鐘以上，此役更獲重用上場時間達35分鐘，三度延長賽中更獨拿16分佔了巫師4成以上得分，得分更勝球隊主將畢爾（Bradley Beal）於延長賽攻下的10分，畢爾賽後也以以，「本場的最有價值球員」稱讚布萊恩。

畢爾表示，「大家都在討論我的生涯首度大三元，但他無疑是本場的MVP，整場跟著我跑，也在我們需要的時候抓下許多籃板，我們若要繼續贏還得靠他維持這樣表現才行。」

▲巫師畢爾。（圖／達志影像／美聯社）