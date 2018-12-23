運動雲

> >

老大再現　巫師布萊恩14投全中砍31分史上最年輕

ETtoday運動雲

▲▼布萊恩（Thomas Bryant）。（圖／CFP）

▲巫師小將布萊恩（Thomas Bryant）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

巫師23日以3度延長賽辛苦擊敗太陽，陣中21歲小將布萊恩（Thomas Bryant）全場14投14中全場繳出31分、13籃板成績，不但延長賽豪取16分助巫師獲勝更成為聯盟23年來以14投14中寫下100%命中率的第五位及最年輕球員紀錄。他此役爆炸性表現與湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）相同的姓氏也獲球迷以「老大再現」與「老大退而不休」等留言稱讚。

聯盟史上14投14繳出100％命中率的球員是上古神獸張伯倫（Wilton Chamberlain）為首，近年則以1995年的超音速名人堂後衛佩頓（Gary Payton）寫下，當時佩頓是以27歲之齡留下此數據，布萊恩則以21歲成為此紀錄中最年輕球員。

布萊恩來自印地安納大學，於2017年獲猶他爵士隊以第二輪第42順位選中，但他隨後被交易至湖人，菜鳥球季僅出賽15場以上場時間4.8分鐘繳出1.5分、1.1籃板成績後就湖人遭釋出。

▲巫師布萊恩全場14投14中繳出31分、13籃板。

布萊恩於該季加盟發展聯盟南灣湖人隊，他繳出場均23.1分、8.6籃板、2.4助攻、1.7阻攻成績後入選發展聯盟第一隊，今年夏天就獲巫師簽約，他於本季繳出場均6.2分、4籃板成績，此役之前最高得分也有16分、9籃板、1助攻、1抄截、1阻攻表現。

布萊恩進入12月份場均時間有略增趨勢，曾有3場以上超過20分鐘以上，此役更獲重用上場時間達35分鐘，三度延長賽中更獨拿16分佔了巫師4成以上得分，得分更勝球隊主將畢爾（Bradley Beal）於延長賽攻下的10分，畢爾賽後也以以，「本場的最有價值球員」稱讚布萊恩。

畢爾表示，「大家都在討論我的生涯首度大三元，但他無疑是本場的MVP，整場跟著我跑，也在我們需要的時候抓下許多籃板，我們若要繼續贏還得靠他維持這樣表現才行。」

▲巫師畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布萊恩巫師張伯倫NBA畢爾太陽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

推薦閱讀

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

熱門新聞

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

世界羽聯明年新規單打前15、雙打前10　至少打滿12站

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

讀者回應

﻿

最新新聞

1璞園雙簡扮板凳暴徒 9分暢飲台啤

2葉君璋赴美日研修後傳承台將！

3字母哥中斷連續116場得分上雙

4陳育軒1局無失分　助隊擊敗鯊魚

5青棒明星集結　葉君璋：最好高中生都在這

熱門新聞

1ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

2雷納德至今仍不爽 杜蘭特

3大聯盟未來打算禁用防守佈陣

4王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

5新賽季單打前15、雙打前10　至少打12站

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366