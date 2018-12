老大再現　巫師布萊恩14投全中砍31分史上最年輕

▲巫師小將布萊恩(Thomas Bryant)。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

巫師23日以3度延長賽辛苦擊敗太陽,陣中21歲小將布萊恩(Thomas Bryant)全場14投14中全場繳出31分、13籃板成績,不但延長賽豪取16分助巫師獲勝更成為聯盟23年來以14投14中寫下100%命中率的第五位及最年輕球員紀錄。他此役爆炸性表現與湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)相同的姓氏也獲球迷以「老大再現」與「老大退而不休」等留言稱讚。

聯盟史上14投14繳出100%命中率的球員是上古神獸張伯倫(Wilton Chamberlain)為首,近年則以1995年的超音速名人堂後衛佩頓(Gary Payton)寫下,當時佩頓是以27歲之齡留下此數據,布萊恩則以21歲成為此紀錄中最年輕球員。

布萊恩來自印地安納大學,於2017年獲猶他爵士隊以第二輪第42順位選中,但他隨後被交易至湖人,菜鳥球季僅出賽15場以上場時間4.8分鐘繳出1.5分、1.1籃板成績後就湖人遭釋出。

Thomas Bryant (career-high 31 PTS, 13 REB) shoots a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards triple overtime victory! #DCFamily



The only player in @NBAHistory to record a game with 15 or more field goals made without a miss is Wilt Chamberlain. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QkEAKSVb7r