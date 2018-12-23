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畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

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▲▼畢爾（Bradley Beal）,布萊恩（Thomas Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師畢爾（中）與小將布萊恩（右一）兩人合力繳出71分。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

巫師23日迎戰太陽，巫師雙槍因沃爾（John Wall）流感缺陣，但二哥畢爾（Bradley Beal）挺身而出轟進40分、11籃板、15助攻下生涯首度大三元，巫師也殺出奇兵小將布萊恩（Thomas Bryant）他全場投14中14，繳出31分、13籃板成績，且他於於3次延長賽中獨拿16分，他與畢爾兩人扛起巫師延長賽攻擊重任，終場巫師於3度延長賽以149比146辛苦擊敗太陽，巫師終止2連敗，也使太陽的驚奇4連勝之旅畫下句點。

巫師此役除沃爾流感缺陣外，射手波特（Otto Porter Jr.）也因股四頭肌拉傷無法上場，但巫師仍於半場結束時與太陽戰成平手，下半場儘管太陽多數取得領先，但巫師卻於第四節打出一波7比0攻勢，但巫師舊將太陽烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）最後30秒二度上演關鍵防守封鎖巫師進攻，也硬是將比賽拖入第一度延長。

▲巫師畢爾轟下40分繳出生涯首度大三元 

延長賽太陽率先得分，但巫師布萊恩隨後連取8分撐起巫師進攻，太陽布克（Devin Booker）則最後6秒獲罰球機會兩罰俱中，但巫師畢爾操刀最後一擊未中，兩隊也進入2度延長賽。

二度延長時太陽狀元艾頓（Deandre Ayton）率先犯滿離場，使布萊恩於太陽進攻更加暢行無阻，他於最後40秒遭布克犯規，兩罰俱中，兩隊再度戰成平手，隨後又獲畢爾傳球再取2分，太陽最後一擊交由布克處理，但遭亞瑞沙（Trevor Ariza）嚴防後踉蹌出手未進，兩隊進入3度延長賽。

太陽上次進入3度延長已是2011年球季，7年未打3度延長的太陽於此次延長賽時進攻不再有效率，反遭巫師畢爾遠投近切連取7分，他更與布萊恩最後1分鐘再合添4分，儘管布克於最後11秒時上籃將比分縮小至1分，但巫師格林（Jeff Green）最後延續巫師全場88%的罰球命中率穩穩罰進2球，終場巫師以3分於三度延長賽將比賽劃下句點。

▲巫師奇兵小將布萊恩全場14投14中拿下31分、13籃板。

畢爾轟下40分、11籃板、15助攻上演生涯首次大三元，奇兵小將布萊恩全場14投14中拿下31分、13籃板，彈無虛發的紀錄也使他成為聯盟史上第5位寫下14投14中的球員，亞瑞沙也繳出14分、7籃板、7助攻，格林也有20分、8籃板表現。

太陽布克雖拿下33分、4籃板、14助攻，但他三分球投12僅中2，延長賽也多以切入拋頭取分無法將分差快速拉開，瓦倫（T.J. Warren）則有28分，狀元郎艾頓也有26分、17籃板成績，交易後首度重返老東家巫師的太陽小將烏布瑞則攻下20分、5籃板。

▲▼太陽布克(Devin Booker)與烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。（圖／路透社）

▲聯盟開季爐主太陽的驚奇4連勝之旅畫下句點。（圖／路透社）

關鍵字： 巫師畢爾布萊恩布克NBA太陽
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