畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

▲巫師畢爾(中)與小將布萊恩(右一)兩人合力繳出71分。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

巫師23日迎戰太陽,巫師雙槍因沃爾(John Wall)流感缺陣,但二哥畢爾(Bradley Beal)挺身而出轟進40分、11籃板、15助攻下生涯首度大三元,巫師也殺出奇兵小將布萊恩(Thomas Bryant)他全場投14中14,繳出31分、13籃板成績,且他於於3次延長賽中獨拿16分,他與畢爾兩人扛起巫師延長賽攻擊重任,終場巫師於3度延長賽以149比146辛苦擊敗太陽,巫師終止2連敗,也使太陽的驚奇4連勝之旅畫下句點。

巫師此役除沃爾流感缺陣外,射手波特(Otto Porter Jr.)也因股四頭肌拉傷無法上場,但巫師仍於半場結束時與太陽戰成平手,下半場儘管太陽多數取得領先,但巫師卻於第四節打出一波7比0攻勢,但巫師舊將太陽烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)最後30秒二度上演關鍵防守封鎖巫師進攻,也硬是將比賽拖入第一度延長。

▲巫師畢爾轟下40分繳出生涯首度大三元

延長賽太陽率先得分,但巫師布萊恩隨後連取8分撐起巫師進攻,太陽布克(Devin Booker)則最後6秒獲罰球機會兩罰俱中,但巫師畢爾操刀最後一擊未中,兩隊也進入2度延長賽。

二度延長時太陽狀元艾頓(Deandre Ayton)率先犯滿離場,使布萊恩於太陽進攻更加暢行無阻,他於最後40秒遭布克犯規,兩罰俱中,兩隊再度戰成平手,隨後又獲畢爾傳球再取2分,太陽最後一擊交由布克處理,但遭亞瑞沙(Trevor Ariza)嚴防後踉蹌出手未進,兩隊進入3度延長賽。

太陽上次進入3度延長已是2011年球季,7年未打3度延長的太陽於此次延長賽時進攻不再有效率,反遭巫師畢爾遠投近切連取7分,他更與布萊恩最後1分鐘再合添4分,儘管布克於最後11秒時上籃將比分縮小至1分,但巫師格林(Jeff Green)最後延續巫師全場88%的罰球命中率穩穩罰進2球,終場巫師以3分於三度延長賽將比賽劃下句點。

Thomas Bryant (career-high 31 PTS, 13 REB) shoots a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards triple overtime victory! #DCFamily



The only player in @NBAHistory to record a game with 15 or more field goals made without a miss is Wilt Chamberlain. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QkEAKSVb7r