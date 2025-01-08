鵜鶘「怪物狀元」睽違2個月首戰　大秀360度大風車灌籃轟22分

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記者游郁香／綜合報導

鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)今(8)日迎來睽違2個月首戰，他因為左腿筋拉傷，開季出賽6場就傷停，此戰復出面對「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)領軍的灰狼，他第3節大秀360度大風車灌籃，點燃了主場球迷的熱情，隨後他又完成了1次扣籃，對觀眾席大喊自己「正式回歸」。

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2019年狀元威廉森曾被看好是「天王詹姆斯(LeBron James)後最具未來性」的新秀，無奈他深受傷病困擾，進入NBA以來，他有2季出賽未滿30場，2021-22賽季更是整季缺席，上季打了70場例行賽，已是他生涯「出勤率」最高的一季；未料他本季初又爆出左腿筋傷勢，從去年11月7日對騎士後，一路休戰到今日才復出。

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▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

鵜鶘本季出現嚴重的傷病問題，另一位主力得分手英格雷(Brandon Ingram)仍高掛免戰牌，讓他們淪為西區爐主，至今僅拿下7勝。不過威廉森的復出大大振奮團隊士氣，他此戰「滿血回歸」先發打了28分鐘，15投9中攻下全隊次高的22分、6籃板和4助攻，外帶3抄截、1火鍋的全能數據。

讓紐奧良主場球迷熱血沸騰的是，威廉森第3節還有一次抄走「蟻人」艾德華茲的球，接著大秀360度大風車灌籃的美技，隨後他又完成1次扣籃，對著觀眾怒吼自己「回來了」，這位怪物狀元前3節就包辦16分、5籃板。

美中不足的是，鵜鶘這一戰沒能獲勝，他們無法守住艾德華茲，被「蟻人」狂飆了32分、9籃板，包辦7顆三分球，鵜鶘終場以97比104不敵灰狼。

當威廉森健康時，毫無疑問他是聯盟最具爆發力的球星之一，但他出勤率令人擔憂。現在鵜鶘只能希望隨著他健康回歸，多名傷兵也陸續歸隊之下，球隊能逐步重回正軌，找回競爭力。