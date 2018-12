西蒙斯本季新高26分　七六人本季三戰暴龍拿首勝

▲七六人西蒙斯(Ben Simmons)表現精彩。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

七六人本季2度在客場輸給暴龍,兩隊第三次交手在七六人主場。在西蒙斯(Ben Simmons)攻下本季新高的26分另有12籃板8助攻的帶領下,七六人以126比101首度在本季擊敗暴龍,持續保有聯盟最佳的主場戰績。

暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)在球團保護之下缺席此戰,但是昨(22)日因傷未上場的羅瑞(Kyle Lowry)和格林(Danny Green)則都歸隊,上半場恩比德(Joel Embiid)和西亞卡姆(Pascal Siakam)在內線互別苗頭分別攻下23分及20分,而七六人在後衛柯爾柯梅茲(Furkan Korkmaz)在上半場前的壓哨三分球取得7分領先進入下半場。

Fellow countrymen Joel Embiid (23 PTS) & Pascal Siakam (20 PTS) pace the 1st half scoring in Philly! #HereTheyCome #WeTheNorth @NBATV pic.twitter.com/E6dJLZcfW2

▲恩比德和西亞卡姆上半場精彩表現。

易籃再戰後,七六人前3分鐘就打出10比2的攻勢,隨後在羅瑞單節8分的帶領下暴龍一度將落後差距縮小到6分,柯爾克梅茲和瑞迪克(JJ Redick)聯手又將比分拉開,西蒙斯在末節也攻下12分鎖定勝局,讓七六人以15之差大勝東區龍頭暴龍。

繳出全隊最高27分的恩比德在賽後表示,「這是一場很棒的勝利,但參考價值不大,因為暴龍有些球員缺席,我特地在日曆上標出比賽日期,雷納德沒打讓我很失望。」射手瑞迪克攻下22分,替補的柯爾克梅茲則攻下16分,暴龍的西亞卡姆繳出平生涯新高的26分,因傷缺席4場比賽的羅瑞歸隊首戰繳出20分6籃板5助攻。

.@bensimmons25 tallies 26 points, 12 boards and 8 assists in the win vs Toronto! #HereTheyCome pic.twitter.com/20ROoMItyg